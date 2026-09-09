NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek, Nürnberg'de öldürülüşünün 26. yılında anıldı - Son Dakika
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NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek, Nürnberg'de öldürülüşünün 26. yılında anıldı

NSU\'nun ilk kurbanı Enver Şimşek, Nürnberg\'de öldürülüşünün 26. yılında anıldı
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Almanya'da aşırı sağcı NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek, 26 yıl önce öldürüldüğü Nürnberg'deki Liegnitzer Caddesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Anmada ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek, öldürülmesinin 26'ncı yılında Nürnberg'de cinayetin işlendiği yerde anıldı. Anma töreninde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

NSU tarafından 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de çiçek sattığı mobil standında silahla vurularak öldürülen Enver Şimşek için, cinayetin işlendiği Liegnitzer Caddesi'nde anma töreni düzenlendi. Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen tören, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Törende konuşan Nürnberg Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Arzu Çağlayan, Enver Şimşek cinayetinin NSU'nun işlediği cinayetler serisinin ilk halkası olduğunu söyledi. NSU kurbanlarının büyük bölümünün Türk kökenli olduğuna dikkat çeken Çağlayan, "NSU terör örgütü tarafından hunharca katledilen Enver Şimşek cinayeti, cinayetler serisinin ilk katliamı olarak kayıtlara geçmiştir. NSU kurbanlarından Alman polisi dışında 10 kişinin 9'u sadece Türk oldukları için, biri de Türk'e benzediği için öldürülmüştür" dedi.

Nürnberg Başkonsolosluğu görev bölgesinde NSU tarafından üç kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Çağlayan, Enver Şimşek'in yanı sıra Abdurrahim Özüdoğru ve İsmail Yaşar'ın da iş yerlerinde katledildiğini belirtti.

"IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI İNSANLIK SUÇUDUR"

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının toplum için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Çağlayan, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi kirli düşünceler maalesef her geçen gün daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu durum Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı endişe ve tedirginliğe itmektedir" diye konuştu. Çağlayan, "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlık suçudur ve ırkçılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, "Bizlere düşen görev bilinçli olmak, yaşananların unutulmamasını sağlamak ve kurbanları anmak olmalıdır" ifadelerini kullandı. Almanya'ya 1960'lı yıllarda misafir işçi olarak gelen Türklerin çocukları ve torunların geleceklerini burada inşa etmekte ve bu ülkenin gelişmesine katkılar sunduğunu belirten Çağlayan, Almanya'da yaşayan Türklerin güven ve huzur içinde yaşamalarının en doğal hakları olduğunu söyledi.

Çağlayan, ırkçılık temelli saldırıların tekrar yaşanmaması için geçmişte yaşananların hatırlanması ve kınanması gerektiğini belirterek, bunun toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Anma törenine Nürnberg Başkonsolosluğu çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan'ın yaptığı dua ve DİTİB Eyyüp Sultan Camisi imamı Veli Boyun'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Nürnberg, Almanya, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek, Nürnberg'de öldürülüşünün 26. yılında anıldı - Son Dakika

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