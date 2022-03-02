Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu - Son Dakika

Ukrayna Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde bugün kurulan barikatlara toplanan Ukraynalıların görüntülerini paylaştı.

Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ne girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi. Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentinin nüfusu 52 bin civarında olduğu belirtildi.