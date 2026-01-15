Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası

15.01.2026 01:44  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, düzenlenen Yeni Yıl Resepsiyonu'nda toplumsal dayanışma, eğitime yapılan yatırımlar ve Türkiye ile kültürel bağların güçlenmesi konularında önemli mesajlar verdi.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, düzenlenen Yeni Yıl Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada toplumsal dayanışma, karşılıklı güven ve işleyen belediyeciliğin kentin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Farklı millet, kültür ve inançlardan temsilcilerin katıldığı resepsiyonda konuşan König, Türk toplumunun Almanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Kentte yaşayanların yüzde 95'inin yaşamdan memnun olduğunu ifade eden König, artan belediye vergi gelirleri ve rekor düzeydeki istihdam rakamlarının Nürnberg'in ekonomik gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Eğitim, bilim ve inovasyonun kentin geleceği açısından belirleyici olduğunu dile getiren König, okullara yapılan büyük yatırımlara ve Nürnberg Teknik Üniversitesi'nin (UTN) kenti bilim, teknoloji ve araştırma merkezi haline getirmedeki rolüne dikkat çekti. Sağlık alanında ise, Cnopf Çocuk Kliniği ile Hallerwiese Hastanesi'nin kamu bünyesine alınmasının anneler, çocuklar ve yeni doğanlar için önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Bavyera eyaletinde 8 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen König, demokratik partiler arasında adil, saygılı ve popülizmden uzak bir seçim süreci çağrısında bulundu. Demokrasinin ancak aktif katılım ve sorumluluk bilinciyle güçleneceğini vurguladı.

Türkiye ile kültürel ve ekonomik bağlar giderek güçleniyor

Toplu taşıma, konut, kültür, şehir güvenliği ve altyapı alanlarında önemli projelerin kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirten König, Nürnberg ile Antalya arasındaki kardeş şehir ilişkisine de değindi. König, Türkiye ile kültürel ve ekonomik bağların giderek güçlendiğini ifade etti.

Bölgede büyük şirketler ile orta ölçekli işletmelerin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu söyleyen König, özellikle Türkiye'den uzman personel getirilirken yaşanan vize ve bürokratik engellerin şirketleri zorladığını aktardı. Vize işlemleri, diploma ve mesleki denklik, resmi başvurular ve yerleşim süreçlerinde tek elden profesyonel danışmanlık sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Resepsiyona katılan ekonomist İsmail Akpınar ise, Antalya'nın kardeş kenti Nürnberg Metropol Bölgesi'nin güçlü sanayi ve teknoloji altyapısıyla Almanya'nın önde gelen ekonomik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

König'ün demokrasi vurgusunun kentte yaşayan 250 bini aşkın yabancı ve yaklaşık 40 bin Türk kökenli kişi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Akpınar, aşırı sağcı ve yabancı düşmanı partilerin yükselişinin kaygı verici olduğunu belirterek, buna karşı en güçlü yanıtın demokrasiye ve insan haklarına inanan tüm kesimlerin dayanışması olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Nürnberg, Ekonomi, Almanya, Türkiye, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:42:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.