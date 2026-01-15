Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, düzenlenen Yeni Yıl Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada toplumsal dayanışma, karşılıklı güven ve işleyen belediyeciliğin kentin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Farklı millet, kültür ve inançlardan temsilcilerin katıldığı resepsiyonda konuşan König, Türk toplumunun Almanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Kentte yaşayanların yüzde 95'inin yaşamdan memnun olduğunu ifade eden König, artan belediye vergi gelirleri ve rekor düzeydeki istihdam rakamlarının Nürnberg'in ekonomik gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Eğitim, bilim ve inovasyonun kentin geleceği açısından belirleyici olduğunu dile getiren König, okullara yapılan büyük yatırımlara ve Nürnberg Teknik Üniversitesi'nin (UTN) kenti bilim, teknoloji ve araştırma merkezi haline getirmedeki rolüne dikkat çekti. Sağlık alanında ise, Cnopf Çocuk Kliniği ile Hallerwiese Hastanesi'nin kamu bünyesine alınmasının anneler, çocuklar ve yeni doğanlar için önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Bavyera eyaletinde 8 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen König, demokratik partiler arasında adil, saygılı ve popülizmden uzak bir seçim süreci çağrısında bulundu. Demokrasinin ancak aktif katılım ve sorumluluk bilinciyle güçleneceğini vurguladı.

Türkiye ile kültürel ve ekonomik bağlar giderek güçleniyor

Toplu taşıma, konut, kültür, şehir güvenliği ve altyapı alanlarında önemli projelerin kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirten König, Nürnberg ile Antalya arasındaki kardeş şehir ilişkisine de değindi. König, Türkiye ile kültürel ve ekonomik bağların giderek güçlendiğini ifade etti.

Bölgede büyük şirketler ile orta ölçekli işletmelerin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu söyleyen König, özellikle Türkiye'den uzman personel getirilirken yaşanan vize ve bürokratik engellerin şirketleri zorladığını aktardı. Vize işlemleri, diploma ve mesleki denklik, resmi başvurular ve yerleşim süreçlerinde tek elden profesyonel danışmanlık sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Resepsiyona katılan ekonomist İsmail Akpınar ise, Antalya'nın kardeş kenti Nürnberg Metropol Bölgesi'nin güçlü sanayi ve teknoloji altyapısıyla Almanya'nın önde gelen ekonomik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

König'ün demokrasi vurgusunun kentte yaşayan 250 bini aşkın yabancı ve yaklaşık 40 bin Türk kökenli kişi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Akpınar, aşırı sağcı ve yabancı düşmanı partilerin yükselişinin kaygı verici olduğunu belirterek, buna karşı en güçlü yanıtın demokrasiye ve insan haklarına inanan tüm kesimlerin dayanışması olduğunu söyledi.