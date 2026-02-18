Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (Csu) Partili Belediye Başkanı Marcus König, Ramazan Ayı Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Ramazan ayı vesilesiyle yayımladığı mesajda Müslümanlara huzurlu ve bereketli bir ramazan diledi, Müslümanların Almanya'nın ayrılmaz parçası olduğunu belirten König, iftar sofralarının dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı König, Ramazan ayının manevi yenilenme, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendiği özel bir dönem olduğunu belirtti. İftar sofralarının aile, dostlar, komşular ve tanıdıkları bir araya getirdiğini vurgulayan König, "İftar sofraları buluşma noktasıdır" ifadesini kullandı.

Ramazan süresince ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılara yönelik yardımlaşmanın önemine dikkat çeken König, bu dayanışma ruhunun kentte her yıl güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.

Ramazan ile aynı dönemde Hristiyan dünyasında da oruç döneminin başladığını hatırlatan König, her iki geleneğin de toplumsal sorumluluk ve karşılıklı dayanışma bilincini güçlendirdiğini belirtti. Farklı inançlara ait bayram ve geleneklerin birlikte yaşanmasının toplumsal zenginliği artırdığını kaydetti.

Müslümanların Almanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan König, uzun yıllardır kent yaşamına aktif katkı sunduklarını ifade ederek tüm Müslümanlara huzurlu ve bereketli bir ramazan diledi.