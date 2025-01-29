Nürnberg'de 74. Oyuncak Fuarı - Son Dakika
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Dünya

Nürnberg'de 74. Oyuncak Fuarı

Spielwarenmesse, 74. kez Nürnberg'de başladı; Türkiye'den 66 firma katılıyor.

29.01.2025 09:47
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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan Spielwarenmesse, 74'üncü kez Nürnberg'de kapılarını açtı. 8 Ocak'ta başlayan ve 1 Şubat'ta bitecek fuara 66'sı Türkiye'den olmak üzere toplam 2 bin 362 firma katıldı.

175 bin metrekarelik dev bir alanda düzenlenen fuar, oyuncak sektöründeki en son yenilikleri, pazar bilgilerini ve ilham verici trendleri katılımcılarla buluşturuyor. Teknolojik oyuncaklardan geleneksel ahşap oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği fuara, 16 yaşından küçük çocukların girmesine izin verilmiyor.

Fuarda; oyuncak bebekler, peluş hayvanlar, tahta oyuncaklar, model trenler, maketler, bilgisayar oyunları ve açık hava oyuncakları, teknolojinin son harika birçok çocuk ürünü sergileniyor.

Türk oyuncak firmaları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Türkiye'den katılan firmalar arasında Dolu Plastik, Akar, Güçlü, Dede, Dolu, Birlik, Uçar, Furkan, Altıntaş çocuk Oyuncakları, Pilsan, Onur Puzzle, Kiraz Hediyelik, Ataklı ileşim, Creative Games ve fuara ilk kez katılan ÇLK Oyuncak gibi tanınmış isimler yer aldı.

Türk Oyuncakçılar Derneği Başkanı ve Akar Oyuncak sahibi Raşit Akar, fuara sekizinci kez katıldıklarını belirterek "Nürnberg fuarı, Türk bayrağını dalgalandırmak adına önemli bir platform. Ancak oyuncak sektörü her yıl kan kaybediyor. Türkiye'de doğum oranlarındaki düşüş ve nüfus azalması gelecekte sektörü olumsuz etkileyebilir. Bebek ölümlerini azaltmak için devlet düzeyinde ciddi çalışmalar yapılmalı" dedi.

22 yıldır fuara katılan Dolu Plastik yetkilisi Göksel Dolu, "Bu yıl 50. yılımızı kutluyoruz. Nürnberg fuarı, bizim uluslararası buluşma noktamız. 85 ülkede varız ve bu sayıyı 100'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İlk gün yoğun ilgi gördük, kalan günlerde de bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

23 yıldır Nürnberg fuarına katılan Dede Çocuk Oyuncakları üreticisi Burak Dede, fuara ilişkin umutlarını "Avrupa, Ortadoğu ve Amerika başta olmak üzere çok ülkeye ihracat yapıyoruz. İhrcatta birinciyiz. Bu yıl da fuarın bizim için verimli geçmesini bekliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

11 senedir fuara katılan Güçlü Oyuncak Genel Müdürü Murat ve İhracat Müdürü Mahir Baysal, vize alım sürecinde yaşadıkları zorluklara değinerek, "Fuar katılımcısı değilseniz randevu almak bile zorlaşıyor. Katılım belgelerimiz onaylandığı halde ilk iki yıl birer hafta, üçüncü yıl ise bir yıl vize aldık. Düzgün bir süreç ile güven verdikçe vize süremiz uzuyor" ifadesini kullandı.

Fuarın ilk kez katılımcısı olan ÇLK Oyuncak İhracat Müdürü Muhammed Çalkan ise şöyle konuştu:

"Böylesine büyük bir fuarda yer almak bizim için çok önemli. Her ülkeden insanın katıldığı bu organizasyonda bulunmamız, firmamızın geleceği açısından umut verici. Umarız verimli geçer ve her yıl katılma şansı buluruz."

13 senedir fuara katıldığını belirten Uçar oyuncak firma sahibi Efe Uçar, "1965 yılından bu günlere kadar plastik oyuncak üretimi yapıyoruz. Amacımız yeni müşterilerle doğrudan iletişime geçerek ihracat grafiğimizi yükseltmek" dedi.

4 yıldır fuara katılan Onur Solak, "1981 yılından bu yana çocuk eğitimiyle ilgili oyuncaklar yapıyoruz ve yeni yeni dünya pazarında yerimizi almaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nürnberg'de 74. Oyuncak Fuarı - Son Dakika

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