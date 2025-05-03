Nürnberg'de Engelli Asansörü ile İbadet Erişimi Kolaylaştı - Son Dakika
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Nürnberg'de Engelli Asansörü ile İbadet Erişimi Kolaylaştı

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Nürnberg'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aksa Camii, engelli bireylerin ibadethaneye erişimini kolaylaştıracak bir asansörü hizmete sundu. Açılış töreninde, projeye destek veren yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

03.05.2025 18:10  Güncelleme: 18:32
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Haber: İlhan Baba

NÜRNBERG – Nürnberg'de Türk esnafının yoğun olduğu bölgede büyük bir binanın bodrum katında yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aksa Camii, önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Yaşlı ve engelli bireylerin ibadethaneye erişimini kolaylaştıracak engelli asansörü hizmete girdi.

Engelli asansörü açılış törenine Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König (CSU), Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, DİTİB Aksa Camii Başkanı Cemil Kimyacıoğlu, Türk Alman Engelliler Entegrasyon Derneği (TİM) Başkanı Osman Öksüzoğlu, DİTİB Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı, Türk İnisiyatif Nürnberg (TİN) Başkanı İsmail Akpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplumsal dayanışmanın örneği

DİTİB Aksa Camii Başkanı Cemil Kimyacıoğlu, projenin Türk-Alman Engelliler Derneği (TİM) ile iş birliği içerisinde hayata geçirildiğini belirterek, "Yaklaşık 38 yıldır faaliyette olan TİM'in ve işitme cihazları satışı yapan hayırsever bir iş insanının katkılarıyla bu asansör inşa edildi. Engelli cemaat üyelerimiz artık camimize rahatça erişebilecek ve sosyal, kültürel faaliyetlerden eşit şekilde faydalanabilecek" dedi.

Camilerimiz sadece ibadet yeri değildir

Törende konuşan Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, "Birlik ve beraberliğin göstergesi olan bu girişim ve yatırımı destekliyoruz. Bir engelli vatandaşımızın camiye ulaşamaması üzerine başlatılan bu proje, üç yıl süren emeklerin ardından hayata geçirildi. Engelli bireylerin toplumda daha görünür olması ve camilerde dini, sosyal faaliyetlere katılabilmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı'ndan destek mesajı

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ise "İnsanlar inançlarını özgürce yaşamalıdır. Engelli vatandaşlarımız için yapılan bu asansör anlamlı bir adımdır. Toplumsal birlikteliğe katkı sunan bu proje, diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacaktır" dedi.

TİM'den teşekkür mesajı

Türk-Alman Engeliler Entegrasyon (TİM) Başkanı Osman Öksüzoğlu da konuşmasında, "Engelli bireyler için erişimi kolaylaştırmak, onların da ibadetlerini huzur içinde yapmalarını sağlamak görevimizdir. Bu proje sayesinde bir engeli daha aştık" diyerek katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Nürnberg'de Engelli Asansörü ile İbadet Erişimi Kolaylaştı - Son Dakika

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