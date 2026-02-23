Almanya'da Görev Yapan Türk Öğretmen Serhat Gökce'ye Prestijli Eğitim Ödülü

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde öğretmenlik yapan Serhat Gökce, ülke genelinde öğretmenlikte mükemmellik ve yenilikçiliği teşvik eden ulusal ödül programı Deutscher Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ 2025 kapsamında "Seçkin Öğretmenler" kategorisinde kazanan 10 öğretmen arasında yer aldı.

Ödüle, Gökce'nin anlaşılır ve motive edici ders anlatımı, öğrencilere sağladığı destek, geleceğe yönelik özverisi, sorunlara duyarlılığı, mizah anlayışı, her zaman ulaşılabilir ve yardımsever oluşu ile güvenilir kişiliği nedeniyle layık görüldü.

Ödül, öğrencileri için yenilikçi öğretim yöntemleri geliştiren öğretmenleri onurlandırıyor. Gökce'nin aday gösterilmesi ise ayrı bir önem taşıyor. Başarılı öğretmen, görev yaptığı meslek okulundaki (Berufliche Schule) mezuniyet sınıfı öğrencileri tarafından haberi olmadan ödüle aday gösterildi. Bu durum, öğrencilerinin Gökce'ye duyduğu takdiri ortaya koyuyor.

2025 yarışma döneminde Almanya genelinde yaklaşık 6 bin 500 öğrenci ve öğretmen yarışmaya katıldı. Ödül töreni, 23 Şubat 2026'da Berlin'deki Axica Kongress- und Tagungszentrum'da gerçekleştirildi.

Nürnberg Belediyesi Okul ve Spor Dairesi Sorumlusu Cornelia Trinkl, öğrencilerin inisiyatifiyle gelen adaylığın ödülü daha da anlamlı kıldığını belirterek, Gökce'yi tebrik etti ve başarının kentteki eğitim kalitesinin göstergesi olduğunu vurguladı.