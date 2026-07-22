Nürnberg Havalimanı'nın En Popüler Uçuşu Antalya

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentindeki Albrecht Dürer Havalimanı'nda en çok tercih edilen rotanın Antalya'ya olduğu bildirildi.

Nürnberg'de yaz boyunca yaklaşık 788 bin yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

Havalimanından bu yaz 21 havayolu şirketi yaklaşık 55 noktaya direkt uçuyor. Alman seyahat sektörüne göre son dakika rezervasyonlarına ilgi yeniden artarken Türkiye, Mısır ve Yunanistan'a yönelik uygun kontenjanların sürdüğü belirtiliyor.

EN POPÜLER ROTA ANTALYA

Nürnberg Havalimanı Müdürü Michael Hupe, yaz sezonunun en çok tercih edilen rotanın Antalya olduğunu belirtti. Tatil döneminde Antalya hattında 133 binden fazla yolcu beklenirken, ardından yaklaşık 108 bin yolcuyla Palma de Mallorca'nın, 35 bin yolcuyla da Girit'in Heraklion kentinin geldiği belirtiliyor.