Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali... Eski Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth: "Mahmut Tali Öngören Ödülü, Demokrasi ve İnsan Hakları Simgesi"

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Nürnberg Türkiye- Almanya Film Festivali'nde Mahmut Tali Öngören Ödülü "Kardeş Türküler" filmine verildi. Eski Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth, Nürnberg Türkiye–Almanya Film Festivali'nde, Mahmut Tali Öngören Ödülü'nün demokrasi ve insan hakları simgesi olduğunu belirtti.

Almanya ile Türkiye arasındaki önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri kabul edilen Nürnberg Türkiye–Almanya Film Festivali, bu yıl 30'uncu kez düzenlendi. Festival kapsamında 70'in üzerinde sanatçı ve sinema sektörü temsilcisi Nürnberg'de ağırlandı.

Açılış galasında ünlü oyuncu Haluk Bilginer'e Onur Ödülü verilen festivalin son gününde ise En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, Büyük Jüri Ödülü ve Mahmut Tali Öngören Ödülü dahil toplam 9 ödül sahiplerini buldu.

Ödül törenine, festival başkanı Adil Kaya'nın açılış konuşmasının ardından film eleştirmeni ve yönetmen Dieter Kosslick, oyuncu Hande Ataizi, yönetmen Neco Çelik, Uluslararası İstanbul Film Festivali eski direktörü Hülya Uçansu, gazeteci Elçin Yahşi ve yönetmen Tevfik Başer ile sanat, siyaset ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende Almanya eski Federal Kültür Devlet Bakanı Claudia Roth ve Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner de birer konuşma yaptı.

Bu yıl Mahmut Tali Öngören Ödülü, "Kardeş Türküler" filmine verildi. Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş bu filmle festivalin Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü'nün sahibi oldu. Festivalde teşekkür plaketi Dr. Ludwig Ammann'a takdim edildi.

Uzun metraj film jürisi, En İyi Film Ödülü'nü İlker Çatak'ın yönettiği "Sarı Zarflar", Büyük Jüri Ödülü'nü ise Jacqueline Jansen'in yönettiği "Altı Haftalık Veda" filmine verdi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Magdalena Laubisch'e, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Nazın Kırık'a verildi. Seyirci Ödülü'nü "Erken Kış" filminin yönetmeni Özcan Alper aldı.

Kısa film jürisi En İyi Kısa Film Ödülü'nü Esa-Lu Lorenz'in "Home", İkinci En İyi Kısa Film Ödülü'nü Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek", Üçüncü En İyi Kısa Film Ödülü'nü ise Ege Yılmaz'ın "Liminal" filmine verdi.

Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner ise kentin bir insan hakları şehri olduğunu belirterek, 30 yıl önce başlayan Türkiye–Almanya Film Festivali'nin şehre önemli kültürel katkılar sunduğunu ifade etti. Lehner, festivalin iki ülkenin sinema kültürlerini bir araya getirmenin ötesinde farklı kültürlerden insanların buluşmasına katkı sağladığını belirterek, "Bu festival ayrımcılığı reddediyor, çeşitliliği ve farklılıkları önemsiyor" dedi.

Almanya'nın eski Federal Kültür Bakanı Claudia Roth da konuşmasına, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı selamlayarak başladı. Demokrasi, insan hakları ve kültürel çeşitliliğin önemine vurgu yapan Roth, Türkiye-Almanya Film Festivali'nin yalnızca iki ülke için değil, dünya için de önemli bir etkinlik olduğunu dile getirerek, festivalin 30. yılını kutladı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Roth, savaşlar ve krizler karşısında sanatın ve sinemanın umut verdiğini ifade etti. Bertolt Brecht'in sözlerini hatırlatan Roth, sanatın özgürlük mücadelesini canlı tuttuğunu söyledi.

Festivalde verilen Mahmut Tali Öngören Ödülü'nün demokrasi ve insan hakları mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Roth, insan onurunun dokunulmazlığı ilkesinin önemine dikkat çekti. Roth, Türkiye-Almanya Film Festivali'nin karanlık zamanlarda bile sanatın gücüyle umut verdiğini vurguladı.