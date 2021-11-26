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O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti! - Son Dakika

O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti!

26.11.2021 08:41
O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti!

Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula, İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

İtalya Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 1985 yılında Peşaver'deki bir mülteci kampında henüz genç bir kız iken McCurry tarafından çekilen fotoğrafının National Geographic dergisinde kapak olmasıyla ün kazanan Gula'nın ülkesi Afganistan'dan tahliye programı çerçevesinde ayrılarak İtalya'ya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ağustosta yaşanan olaylardan sonra Gula'nın ülkesini terk etmek üzere yaptığı yardım talebine yanıt olarak, İtalya Başbakanlığının, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan tahliye, kabul ve entegrasyon programı çerçevesinde, Afgan Kızı'nın İtalya'ya seyahatini ayarladığı ve Roma'ya ulaşmasını sağladığı belirtildi.

Meşhur fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olan Gula'nın hikayesi, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı. Hemen herkesi etkileyen fotoğraftaki kızın kim olduğu uzun süre bulunamadı. 2002 yılına gelindiğinde fotoğrafı çeken McCurry'nin de aralarında bulunduğu bir National Geographic ekibi, Gula'yı bulabilmek için Afganistan'a gitti. Ekip, Afganistan'ın ücra bir bölgesinde Gula'ya ulaşmayı başardı.

Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya O da Taliban'dan kaçtı! 'Afgan kızı' Şarbat Gula, İtalya'ya gitti! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti! - Son Dakika
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