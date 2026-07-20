Odesa Limanı'nda Füze Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
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Odesa Limanı'nda Füze Saldırısı: 10 Ölü

20.07.2026 13:35
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Rusya'nın Odesa açıklarında mısır gemisine düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

(ANKARA) - Rusya'nın Ukrayna'nın Odesa limanı açıklarında mısır taşıyan bir yük gemisine düzenlediği füze saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı, bölgedeki tahıl sevkiyatı ve küresel gıda arzına ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Rusya'nın, Ukrayna'nın güneyindeki Odesa limanı açıklarında mısır taşıyan bir yük gemisine düzenlediği füze saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.

Ukraynalı yetkililer, olayı "Karadeniz'de son haftalarda yaşanan en ölümcül saldırılardan biri" olarak nitelendirirken; Gine-Bissau bayraklı Golden Leo adlı yük gemisinin de üç seyir füzesiyle vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Donanması'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hindistan ve Suriye vatandaşı mürettebatın görev yaptığı gemide saldırının ardından yangın çıktı.

Ukrayna Deniz Limanları İdaresi, gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 9 kişilik mürettebat ile 1 deniz pilotunun yaşamını yitirdiğini, 17 kişilik mürettebattan 8 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.

İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi LSEG verilerine göre, geminin sahibi Mumbai merkezli Ocean Grace Shipping Ltd, işletmecisi ise Friends Shipping Co SA. Şirketten olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rusya da saldırıya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

KARADENİZ'DE GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Ukrayna, Rus enerji tesisleri ve petrol tankerlerine yönelik saldırılar düzenlerken, Rusya da Ukrayna'nın derin su limanları ile ticaret gemilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Interfax'ın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde Odesa Limanı'ndaki yakıt depolarının hedef alındığını duyurdu. Odesa Bölge Valiliği ise ay başından bu yana Rus saldırılarında bölgede 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TAHIL TİCARETİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Hem Rusya hem de Ukrayna dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alırken, Karadeniz'de artan saldırılar küresel gıda güvenliği ve tahıl arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Batı medyasına konuşan piyasa uzmanları, Ukrayna'nın Rus füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Karadeniz limanlarından gerçekleştirdiği tahıl ihracatı kapasitesinin son yıllarda yaklaşık üçte bir oranında azaldığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Mısır, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Odesa Limanı'nda Füze Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

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