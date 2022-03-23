Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi - Son Dakika
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Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi

23.03.2022 20:07
Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir okulda görev yapan öğretmen, öğrencilerinden "Emperyalizmin olumlu yanları" başlıklı bir liste yapmasını istedi. Veliler ise bu ödeve tepki gösterdi.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge Rindge ve Latin Okulu'ndaki bir öğretmen tarafından lise öğrencilerine verilen ödev, büyük tepkilere neden oldu.

"EMPERYALİZMİN OLUMLU YANLARINI SIRALAYIN"

Öğretmenin, öğrencilerinden emperyalizmin olumlu yanlarını sıralamasını ve bu listede yazılanları tartışmalarını istedi. Lise 1'de okuyan kız öğrencinin ailesinin ödevi görmesinin ardından okul yönetimine şikayette bulunuldu.

"MÜFREDATTA YER ALIYOR"

Öğretmen tarafından konuyla ilgili yapılan savunmada ise müfredat öne çıkarıldı. Konuyu müfredatta olduğu için işlediğini belirten öğretmen, önümüzdeki süreçte farklı bakış açılarına da yer vereceklerini dile getirdi.

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Konu hakkında açıklama yapan bir lise öğrencisi ise, "Binlerce insanı öldüren ve Afrika'da köleliğe maruz bırakan emperyalizmin olumlanmasını istemek büyük bir saygısızlık" ifadelerini kullandı. ABD'de ciddi tartışmalara neden olan konu, yankısını sürdürüyor.

İşte söz konusu ödev:

Öğretmenin öğrencilere verdiği ödev, velileri ayağa kaldırdı! Gören herkes tepki gösteriyor
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