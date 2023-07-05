Öğrenciler bahçede kavga ederken, okul müdürü kadın öğretmenle odasında 4 saat boyunca cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Öğrenciler bahçede kavga ederken, okul müdürü kadın öğretmenle odasında 4 saat boyunca cinsel ilişkiye girdi

Öğrenciler bahçede kavga ederken, okul müdürü kadın öğretmenle odasında 4 saat boyunca cinsel ilişkiye girdi

05.07.2023 09:58

İngiltere'de Adam Price isimli okul müdürü, okul bahçesinde öğrenciler kavga ederken ve üç öğretmen saldırıya uğrarken olaylara müdahale etmek yerine kadın öğretmenle kendi odasında cinsel ilişkiye girdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Adam, görevinden istifa etti.

İngiltere'de bir okulda müdürlük yapan Adam Price, kadın öğretmenle kendi odasına ilişkiye girdi. Okul bahçesinde çocuklar kavga ederken skandal eylemi gerçekleştiren Adam, görevinden istifa etti.

HER GÜN 4 SAAT BOYUNCA İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR

Okula gönderilen isimsiz bir mektup sonrası Adam, meslektaşı ile ilişkiye girdiği ve her gün neredeyse 4 saat kendi odasında meslektaşı ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca görevinden istifa etti.

EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Eğitim departmanı sözcüsü John Knowles, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Evli olan müdür ve kadın öğretmenin okulda cinsel ilişkiye girmeleri asla kabul edilemez. Yaptığımız soruşturma kapsamında, okul bahçesinde iki öğrenci grubun kavga ettiği, başka olayda da üç öğretmenin saldırıya uğradığı sırada müdür Adam, olaylara müdahale etmek yerine kadın meslektaşı ile odasında hiçbir şey olmamış gibi cinsel ilişkiye girmeye devam ettiğini öğrendik."

İSTİFA ETTİ

Adam, yaşanan olaydan sonra öğretmen olarak görev yapmasının doğru olmayacağını söyleyerek istifa etti.

YORUMLAR (1)
  • Freud Fethi: 4 saat iyiymiş abi taktik nedir onu da söyleseydiniz bari Cevap Yaz 29 5 Yayından Kaldır
500

Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öğrenciler bahçede kavga ederken, okul müdürü kadın öğretmenle odasında 4 saat boyunca cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Carlo Ancelotti, 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak
10:37 Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu
10:27 Aleyna Tilki, tanga bikinisiyle çocuk havuzuna girerek dans etti
10:23 Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti
10:25 Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:21 Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:20 Arda Güler'in Real Madrid'i seçmesine Ali Koç'tan sitem dolu sözler: Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş
10:16 Arda Güler'in Real Madrid tercihine Ali Koç'tan olay tepki: Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş
10:07 Serenay Sarıkaya'nın dalga geçilen yeşil tüylü terliklerinin 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı
10:03 Serenay Sarıkaya'nın alay konusu olan tüylü terliklerinin 33 bin TL olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 10:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler bahçede kavga ederken, okul müdürü kadın öğretmenle odasında 4 saat boyunca cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement