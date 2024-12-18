HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif gruplar 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimini devirirken İsrail'in bölgedeki işgal girişimleri devam ediyor.
Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal ederek Şam'ın 25 km kadar yakınına gelen İsrail ordusu ile ilgili ortaya atılan yeni iddia da büyük ses getirdi.
İsrail ordusuna ait bir helikopterin Şam bölgesindeki askeri tesislerden birinin yakınına indiği, askerlerin tesislere girdikten 20 dakika sonra bölgeden ayrılarak güney Suriye'ye doğru yöneldikleri ifade edildi. Öte yandan Ynetnews'un haberine göre Şam'ın dış mahallelerindeki Sitt Zaynab bölgesine İsrail askerleri tarafından saldırılar düzenlendi.
Hizbullah'a bağlı yayın organı Al- Mayadeen Salı günü Suriye'deki tampon bölge alanında IDF'nin ek ilerlemeleri hakkında haber yaptı. Habere göre, İsrail güçleri "Hader kasabasının ön mahallelerine girdi."
Son Dakika › Dünya › Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı - Son Dakika
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