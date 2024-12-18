Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı - Son Dakika
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Dünya

Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı

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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarına giren İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal edip ilerleyişini sürdürürken ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. İsrail ordusuna ait bir helikopterin Şam'daki bir askeri tesise indiği ve 20 dakika aşağıda kalan askerlerin bölgeden ayrılarak güney Suriye'ye doğru hareket ettikleri öne sürüldü.

18.12.2024 11:01
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HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif gruplar 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimini devirirken İsrail'in bölgedeki işgal girişimleri devam ediyor.

SES GETİREN İDDİA

Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal ederek Şam'ın 25 km kadar yakınına gelen İsrail ordusu ile ilgili ortaya atılan yeni iddia da büyük ses getirdi.

"ASKERİ TESİSTE 20 DAKİKA KALDILAR"

İsrail ordusuna ait bir helikopterin Şam bölgesindeki askeri tesislerden birinin yakınına indiği, askerlerin tesislere girdikten 20 dakika sonra bölgeden ayrılarak güney Suriye'ye doğru yöneldikleri ifade edildi. Öte yandan Ynetnews'un haberine göre Şam'ın dış mahallelerindeki Sitt Zaynab bölgesine İsrail askerleri tarafından saldırılar düzenlendi.

"HADER KASABASININ ÖN MAHALLELERİNE GİRDİLER"

Hizbullah'a bağlı yayın organı Al- Mayadeen Salı günü Suriye'deki tampon bölge alanında IDF'nin ek ilerlemeleri hakkında haber yaptı. Habere göre, İsrail güçleri "Hader kasabasının ön mahallelerine girdi."

Olay iddia: İsrail helikopteri Şam\'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı

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Son Dakika Dünya Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    suriye artık israil toprağıdır niye bukadar şaşırdınız anlayamadık 44 28 Yanıtla
  • k K:
    Suriye'yi İsrail'e teslim etmek için Besar esad'ı dövirenlerin Suriye'yi özgürlüğe kavuştukları ile ilgili Gerçek dışı konustuklarının kanıtıdır işte bu aynı zamanda Amerika'nın Cumhurbaşkanımızla çok iyi anlastıklarının nedenidir bu haber. 28 7 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    Büyük Ortadoğu projesi tıkır tıkır işliyor. 21 7 Yanıtla
  • k K:
    Kasapların tartışmasında koyunların taraf tutması koyunların kaderini değiştirmez. 10 1 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    kimsede hayırdır diyemiyor 5 2 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Şaşırdık mı tabiki şahsım olarak hayır. 4 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yeni komşumuz ÎSRAÎL hayirli olsun 3 0 Yanıtla
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