Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney\'den günler sonra ilk açıklama

Babası Ali Hamaney ABD-İsrail saldırılarında öldürüldükten sonra İran'da yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney günler sonra açıklama yaptı. Hamaney, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani için baş sağlığı mesajı yayımladı.

HAMANEY'DEN LARİCANİ İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Hamaney şunları söyledi: "Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Konseydeki Lider temsilcisi Sayın Dr. Ali Laricani'nin yanı sıra saygıdeğer oğlu ve bazı meslektaşlarının şehit edildiği acı haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Kendisi, çeşitli siyasi, askeri, güvenlik, kültürel ve yönetim alanlarında geniş deneyime sahip, bilgili, ileri görüşlü, zeki ve özverili bir kişiydi. İslam sisteminin farklı kademelerinde yaklaşık elli yıl süren çalışmaları onu seçkin bir şahsiyet haline getirmişti.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Şüphesiz ki, böyle bir şahsiyetin öldürülmesi, onun önemini ve İslam düşmanlarının ona karşı duyduğu düşmanlığı göstermektedir. İslam düşmanları bilmelidir ki, İslam sisteminin güçlü ağacına bu kanı dökmek onu daha da güçlendirecektir ve elbette her kanın bir bedeli vardır ve şehitlerin cani katilleri bu bedeli yakında ödemek zorundadır.

Ailesine ve yakınlarına, özellikle Ayetullah Amoli Laricani'ye en içten taziyelerimi sunuyor ve mertebelerinin yükselmesi için dua ediyorum."