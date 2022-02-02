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Ölen annesinin cenazesini evinde 3 ay boyunca saklayan kadın tutuklandı - Son Dakika

Ölen annesinin cenazesini evinde 3 ay boyunca saklayan kadın tutuklandı

02.02.2022 11:05
Ölen annesinin cenazesini evinde 3 ay boyunca saklayan kadın tutuklandı

Japonya'da geçtiğimiz Ekim ayı sonunda yaşamını yitiren 80 yaşındaki annesinin cansız bedenini 3 ay boyunca evde saklayan 49 yaşındaki bir kadın tutuklandı. Cansız beden üzerinde darp izi bulunmadığını açıklayan polis ekipleri, yaşlı kadının kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı. Genç kadının, annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için ölümü bildirmemiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Japonya'nın Miyagi eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin cansız bedenini evde sakladığı şüphesiyle tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Yui Sato'nun 80 yaşlarındaki annesinden uzun süre haber alınamaması üzerine bazı yakınları Sendai şehrindeki sosyal hizmetler yetkililerine haber verdi. Şüphe üzerine şahsın evine giden yetkililer, evde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME BAŞLATTI

Ölümü yetkili makamlara bildirmeme şüphesiyle tutuklanan Sato, annesinin geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybettiğini itiraf etti. Cansız beden üzerinde darp izi bulunmadığını açıklayan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu.

EMEKLİ MAAŞI İDDİASI

Sato'nun annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için ölümü yetkililere bildirmemiş olabileceği belirtildi.

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Japonya, Emekli, Polis, Vefat, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ölen annesinin cenazesini evinde 3 ay boyunca saklayan kadın tutuklandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ölen annesinin cenazesini evinde 3 ay boyunca saklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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