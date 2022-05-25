Ölen köpeğinin küllerini savurmak isterken ortaya çıkan figür hayrete düşürdü - Son Dakika
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Ölen köpeğinin küllerini savurmak isterken ortaya çıkan figür hayrete düşürdü

25.05.2022 09:35

ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen köpeğinin küllerini göle savurmak isterken beklemediği bir olayla karşılaştı. Kadının külleri savurduğu esnada ortaya çıkan köpek silüeti, izleyen herkesi şaşırttı.

Dünya genelinde ölülere yönelik uygulamalar farklılık gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Hristiyan ülkelerde genelde ölüleri yakma uygulaması hakim. İşte ölen köpeği için bu yöntemi uygulayan kadının başına gelenler, herkesi şok etti.

ÖLEN KÖPEĞİNİ YAKTI

Chicago'da yaşayan bir kadın, köpeği Biscuit'in ölmesinin ardından geleneklerine uyarak köpeğin cansız bedenini yaktı. Ardından yanına aldığı küllerle birlikte göle gitti.

ORTAYA ÇIKAN SİLÜET ÜRKÜTTÜ

Kadın, yanında getirdiği külleri göle savurmak istedi. Fakat bu sırada ortaya çıkan köpek silüeti, izleyen herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Video sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenen içeriklerden biri haline geldi.

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Son Dakika Dünya Ölen köpeğinin küllerini savurmak isterken ortaya çıkan figür hayrete düşürdü - Son Dakika


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