İSTANBUL-OLENA ZELENSKA, TÜRKİYE'DE AZOV KOMUTANLARIYLA BULUŞTU - Son Dakika
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İSTANBUL-OLENA ZELENSKA, TÜRKİYE'DE AZOV KOMUTANLARIYLA BULUŞTU

04.10.2022 10:11

? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye'nin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov tugayının 5 komutanıyla Türkiye'de görüştü.

? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye'nin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov tugayının 5 komutanıyla Türkiye'de görüştü. Olena Zelenska'ya birlikte gelen aileler, Azov komutanlarıyla hasret giderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise komutanların durumuna dair "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın garantisiyle tamamen güvendeler" dedi.

Olena Zelenska Azov komutanlarının aileleriyle buluşmasını şu ifadelerle duyurdu; "Türkiye'de 'Azov' kahramanları ile bir araya geldim - çaba ve dayanıklılık için şükranlarımı dile getirdim. Andriy Yermak, aileleriyle bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha gidilecek çok yol var. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak" dedi.

Güvenlik gerekçesiyle buluşmanın yeri ve zamanı belirtilmediği toplantıya Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ta katıldı ve komutanlara üstün hizmet madalyası takdim etti. Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden Azov komutanlarına dair "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi güvencesi altında mübadele şartlarına göre Türkiye'de bulunuyor" açıklaması yapıldı.

Açıklamada komutanların aileleriyle buluşması 'Ayrıca Andriy Yermak, Türk tarafının da yardımıyla, Türkiye'ye gelen aile üyeleriyle Azovstal savunucularını bir araya getirdi. Savaşçılar, aylar sonra ilk kez sevdiklerini görüp kucaklayabildiler' ifadeleriyle belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜVENCESİ ALTINDA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece halka seslenerek Azov komutanlarının aileleriyle Türkiye buluşmasını şu sözlerle duyurdu;

"Bugün de konuşmama Türkiye'de yaşananları anlatan bir mesajla başlayacağım. Sonunda, 'Azovstal' komutanlarımızı aileleriyle buluşturan bir toplantı düzenlemeyi başardık. Toplantı, savaşçılarımızın serbest bırakılma anlaşmasına uygun olarak bulunduğu Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın garantisiyle tamamen güvendeler. İhtiyaçları karşılanıyor. ve şimdi akrabalarıyla buluştular. Birbirlerini aylardır görmediler. ve şimdi tekrar aileleriyle birlikte olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İSTANBUL-OLENA ZELENSKA, TÜRKİYE'DE AZOV KOMUTANLARIYLA BULUŞTU - Son Dakika

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