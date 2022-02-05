Üye Girişi
Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı

05.02.2022 11:16
Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı

İspanya'da 3 doktorun 'ölü' raporu verdiği adam, otopsi için Adli Tıp'a sevk edildi. Fakat ceset torbasından horlama sesleri geldiğini duyulunca gerçek anlaşıldı. Doktorlar, torbayı açtıklarında adamın canlı olduğunu tespit etti.

İspanya'da ender yaşanan bir olay meydana geldi. Doktorlar tarafından 'ölü' raporu verilen bir mahkumun Adli Tıp'taki incelemelerde yaşadığı anlaşıldı. Mahkum, sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

OTOPSİDEN SAATLER ÖNCE KENDİSİNE GELDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre, Austrias bölgesinde yaşanan olayda, Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkum, otopsiden saatler önce bilincini geri kazandı.

İLK OLARAK EŞİNİ SORDU

Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti. Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Adam uyandığında ilk olarak eşinin durumunu sordu ve onu görmek istediğini açıkladı.

KATALEPSİ VAKASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Hastane kaynakları Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyledi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Jiménez'in "ölümü" hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı. Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü.

ADLİ TIP DOKTORLARI, HORLAMA SESLERİNİ DUYDU

Adli tıp doktorlarının morgda bulunan cesetten sesler geldiğini fark etmesi üzerine otopsi yarıda bırakıldı. Jiménez gizemli olayın ardından, ambulansla koruma altında başka bir hastaneye nakledildi ve sonunda durumunun stabil olduğu bildirildi. Ancak ilk etapta karışıklığın nasıl meydana geldiği konusunda hapishane yetkililerinin bir fikri yok.

İspanyol Hapishane Servisi sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, "Adli Tıp Enstitüsü'nde ne olduğu hakkında yorum yapamam, ancak üç doktor klinik ölüm belirtileri gördü, bu yüzden şu anda bunun tam olarak neden olduğu hala net değil." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

BBC Türkçe, Adli Tıp, İspanya, Otopsi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:25:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement