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Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu - Son Dakika

Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu

10.02.2022 10:28
Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu

İtalya'da 2 yıldan uzun bir süre önce öldüğü anlaşılan yaşlı bir kadının cansız bedenine ait kalıntılar, evi arayıp kimseye ulaşamayan polis tarafından bulundu. Komşular uzun süredir yaşlı kadını görmediklerini anlatırken, İtalya Aile Bakanı yaşlılarla ilgilenme konusunda ülkece daha çok çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinin kuzey batısındaki Como'daki terk edilmiş bir evle ilgili ihbar üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, mutfağa girdiklerinde karşılaştıkları manzara nedeniyle dehşeti yaşadı. Çünkü mutfak masasında cansız kadın bedeni vardı.

2 YIL BOYUNCA MASADA KALMIŞ

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda kadının kimlik bilgilerine ulaştı. Ölü bulunan kadının Marinella Beretta olduğu ve 70 yaşında hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının yaşayan hiçbir akrabası da bulunamadı.

Polis, terk edilmiş evin mutfağında 2 yıldır sandalyede oturan ölü kadını buldu! Bölgeye kimse yaklaştırılmıyor

SOĞUKTAN MUMYALANDI

Yaşlı kadının yaklaşık 2 yıl önce mutfakta hayatını kaybettiği ve olduğu yerde kaskatı kesildiğini aktardı. Otopsi işlemlerinde ise kadının doğal şartlarla mumyalandığı ve bu nedenle 2 yıl boyunca cesedinin bozulmadığı ifade edildi. Uzmanlar aşırı soğuk, kuraklık veya oksijen eksikliği durumunda bu tarz mumyalanma durumlarının yaşandığını açıkladı.

Polis, terk edilmiş evin mutfağında 2 yıldır sandalyede oturan ölü kadını buldu! Bölgeye kimse yaklaştırılmıyor
Polis ekipleri, kadının ölü bulunduğu evi acil olarak güvenlik şeridine aldı
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İtalya, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu - Son Dakika
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