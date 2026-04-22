Ömer Bolat Priştine'de Görüştü
Ömer Bolat Priştine'de Görüştü

22.04.2026 18:00
Ticaret Bakanı Bolat, Kosova'da işbirliği ve kardeşliği ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Priştine'de, Kosova Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Başbakan Yardımcısı ve soydaşımız Sayın Fikrim Damka ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, asırlara dayanan kardeşliğimizin taşıdığı derin anlamı ve bu güçlü mirası geleceğe taşıyacak stratejik iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Kosova'daki Türk toplumu; ortak tarihimizin canlı hafızası, sarsılmaz dostluğumuzun en güçlü teminatı ve iki ülke arasında kurulan gönül köprüsünün vazgeçilmez taşıyıcısıdır. Bu köklü bağlardan aldığımız güçle, Türkiye-Kosova ilişkilerini sadece bugünün değil, yarının da kazananı kılacak şekilde; daha iddialı, daha derin ve daha stratejik bir seviyeye taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Diplomasi, Politika, Priştine, Kosova, Dünya

