Ömer Bolat'tan Belçika ile İşbirliği Temasları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Bolat'tan Belçika ile İşbirliği Temasları

Ömer Bolat\'tan Belçika ile İşbirliği Temasları
09.04.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Belçika iş dünyasıyla Türkiye-Belçika ticari ilişkilerini geliştirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies ve Belçika iş dünyasının temsilcileriyle görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel temaslarımız kapsamında, Brüksel-Başkent Bölgesi Başbakanı Sayın Boris Dillies ve Belçika iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Bu çerçevede gerçekleştirilen toplantıya Belçika Şirketler Federasyonu, Belçika Dış Ticaret Ajansı, Flaman ve Valon Yatırım ve Dış Ticaret Ajansları temsilcileriyle finans, altyapı, lojistik şirketlerinin üst düzey yöneticileri iştirak etmiştir. İstişarelerimizde, mayıs ayında Belçika Kraliçesi başkanlığında ülkemize gerçekleştirilecek ekonomik misyon ziyareti öncesinde, Türkiye-Belçika ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, yatırımların artırılması ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik imkanları değerlendirdik. Özellikle Belçika'daki en büyük işveren örgütlerinden biri olarak ülkenin üç bölgesindeki şirketleri ve Belçika özel sektör istihdamının yüzde 75'ini temsil eden bir çatı kuruluş niteliği ile sanayi ve hizmetler başta olmak üzere geniş bir ekonomik yelpazeyi kapsayan Belçika Şirketler Federasyonu üyelerinin ülkemize ilgisi memnuniyetle müşahede edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ömer Bolat, Türkiye, Belçika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ömer Bolat'tan Belçika ile İşbirliği Temasları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

21:35
Resmi açıklama geldi İşte Asensio’nun sakatlığı
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:52
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:14:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Bolat'tan Belçika ile İşbirliği Temasları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.