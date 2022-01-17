Onlarca motosikletli kişi, bastıkları köyde 50 kişiyi öldürdü

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Nijerya ulusal basınında yer alan haberlere göre, onlarca motosikletli silahlı kişi, Kebbi eyaletine bağlı Dankade köyündeki asker ve polisle çatıştı.

ÇOK SAYIDA EV KÜLE DÖNDÜ

Çatışmanın ardından silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda aralarında iki askerin de bulunduğu 50 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, onlarca ev kül olurken çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

SON SALDIRILARDA 200'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak, 4-5 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

OKULLARA YÖNELİK SALDIRILAR ENGELLENEMİYOR

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari hükümeti, farklı alanlarda tedbirler almaya çalışsa da terör örgütleri ve silahlı çetelerin sivillere yönelik saldırıları, fidye için adam kaçırma olayları ve okullara yönelik saldırıları engellenemiyor.

Ülkede silahlı çeteleri terörist ilan eden Devlet Başkanı Buhari, Zamfara'daki saldırının ardından eyalete asker takviyesi kararı alırken faillerin derhal bulunması talimatını vermişti.