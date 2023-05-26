Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

72 yaşındaki Kamboçyalı hayvan yetiştiricisi Luan Nam, ailesinin timsah çiftliğindeki timsahların bulunduğu alana düştükten sonra yaklaşık 40 timsah tarafından parçalanarak öldürüldü. Nam, bir timsahı yumurtladığı kafesinden çıkarmaya çalışırken, timsahın çubuğu çenesi ile tutup bunun üzerine Nam'ın timsahların olduğu alana düştüğü belirtildi. Nam'ın ölümü, çiftlikteki vahşi hayvanlarla olan tehlikeli etkileşimler konusunda uyarıları gündeme getirdi.

Kamboçya'da bir çiftçi, ailesinin sürüngen çiftliğindeki timsah havuzuna düştükten ve 'yaklaşık 40 timsah' tarafından saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybetti. Luan Nam, bir timsahın yumurtladığı kafesten çıkarmaya çalışırken, kullandığı çubuğa timsah saldırdı ve onu içeri çekti. Olay sonrasında Nam'ın kolu timsahlar tarafından koparıldığı ve yutulduğu belirtildi.

Kamboçya'daki çiftçiler genellikle timsahları yetiştirip, derilerinin dönüştürülebileceği Çin, Tayland ve Vietnam'daki alıcılara satmaktadır. Siem Reap polis şefi, Nam'ın düştükten sonra diğer timsahların da saldırıya geçtiğini ve onu parçaladıklarını belirtti. Nam'ın cesedindeki ısırık izleri saldırıyı doğruladı.

Siem Reap bölgesi, Angkor Wat Budist tapınağı kompleksine ev sahipliği yapan Kamboçya'nın ikinci büyük şehri. Nam, aynı zamanda ülkenin Timsah Derneği'nin başkanı olarak görev yapıyordu.