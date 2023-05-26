Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

26.05.2023 17:17

72 yaşındaki Kamboçyalı hayvan yetiştiricisi Luan Nam, ailesinin timsah çiftliğindeki timsahların bulunduğu alana düştükten sonra yaklaşık 40 timsah tarafından parçalanarak öldürüldü.

72 yaşındaki Kamboçyalı hayvan yetiştiricisi Luan Nam, ailesinin timsah çiftliğindeki timsahların bulunduğu alana düştükten sonra yaklaşık 40 timsah tarafından parçalanarak öldürüldü. Nam, bir timsahı yumurtladığı kafesinden çıkarmaya çalışırken, timsahın çubuğu çenesi ile tutup bunun üzerine Nam'ın timsahların olduğu alana düştüğü belirtildi. Nam'ın ölümü, çiftlikteki vahşi hayvanlarla olan tehlikeli etkileşimler konusunda uyarıları gündeme getirdi.

Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

Kamboçya'da bir çiftçi, ailesinin sürüngen çiftliğindeki timsah havuzuna düştükten ve 'yaklaşık 40 timsah' tarafından saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybetti. Luan Nam, bir timsahın yumurtladığı kafesten çıkarmaya çalışırken, kullandığı çubuğa timsah saldırdı ve onu içeri çekti. Olay sonrasında Nam'ın kolu timsahlar tarafından koparıldığı ve yutulduğu belirtildi.

Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

Kamboçya'daki çiftçiler genellikle timsahları yetiştirip, derilerinin dönüştürülebileceği Çin, Tayland ve Vietnam'daki alıcılara satmaktadır. Siem Reap polis şefi, Nam'ın düştükten sonra diğer timsahların da saldırıya geçtiğini ve onu parçaladıklarını belirtti. Nam'ın cesedindeki ısırık izleri saldırıyı doğruladı.

Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

Siem Reap bölgesi, Angkor Wat Budist tapınağı kompleksine ev sahipliği yapan Kamboçya'nın ikinci büyük şehri. Nam, aynı zamanda ülkenin Timsah Derneği'nin başkanı olarak görev yapıyordu.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Yaylada uyuduğu çadırın yanına ayı geldi; o anlar kameraya yansıdı
17:09 Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın
16:56 Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti
16:42 Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu
16:22 Sancaktepe'de engelli vatandaş kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
16:12 Davutoğlu'ndan kriz çıkaracak sözler: 3'lü ittifak kuralım diye çok ısrar ettim, anlamadılar
16:09 Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
16:03 Köpek saldırısına uğrayan 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı
15:54 Kim Min-Jae, Manchester United forması giymek için gün sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 17:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement