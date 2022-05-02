Ordunun darbe yaptığı Gine'de yönetim üç yıl içinde sivillere geçecek - Son Dakika
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BBC

Ordunun darbe yaptığı Gine'de yönetim üç yıl içinde sivillere geçecek

02.05.2022 04:59
Ordunun darbe yaptığı Gine'de yönetim üç yıl içinde sivillere geçecek

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında seçilmiş hükümeti devirerek yönetimi ele alan Gine ordusu, sivil idareye geçilmesi için belirlediği takvimi açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında seçilmiş hükümeti devirerek yönetimi ele alan Gine ordusu, sivil idareye geçilmesi için belirlediği takvimi açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri hükümetin planına göre 39 aylık bir geçiş döneminin ardından siviller yönetimi ele alacak.

Darbecilerin lideri Özel Kuvvetler Komutanı Albay Mamady Doumbouya, söz konusu planın Gine parlamentosuna iletildiğini söyledi.

Ordu geçen yıl Eylül ayı başında darbe yapmış, 84 yaşındaki seçilmiş Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi ev hapsine almıştı. Ordu, hükümeti yolsuzlukla ve insan hakları ihlalleriyle suçluyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği ise Gine'deki darbeyi kınamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Ordunun darbesi Ginelilerin bir kısmı tarafından ilk etapta olumlu karşılanırken, cuntanın yönetimi sivil yöneticilere devretmekte gecikmesi tartışmaları büyütmüştü.

Sivil yönetime geçiş için takvim açıklanması, Batı Afrika ülkelerinin talep etmesinin ardından geldi. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Ecowas) aksi takdirde Gine'ye yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Albay Doumbouya, şimdiki geçiş hükümetinde yer alan kendisi dahil kimsenin gelecekteki sivil hükümette rol almayacağı sözünü verdi.

Batı Afrika son yıllarda başarılı ya da başarısız birçok darbe girişimine tanık oluyor.

2011'de darbe girişimi

Doğal kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Gine, yıllar süren iç kargaşa ve yönetim boşluğu nedeniyle dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi haline geldi.

Darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

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Son Dakika Dünya Ordunun darbe yaptığı Gine'de yönetim üç yıl içinde sivillere geçecek - Son Dakika

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