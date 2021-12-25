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Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu - Son Dakika

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu

25.12.2021 22:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu

1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasından sonra Myanmar'da devam eden kaosta her geçen gün yeni bir katliam yaşanıyor. Son olarak ordunun, aralarında kadın ve çocukların olduğu 30 kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

Myanmar'ın Kayin eyaletinde yer alan Hpruso kasabasına bağlı Mo So köyü yakınlarında 3 araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla kişinin yanmış haldeki cansız bedeni bulundu.

ORDU YAPTI İDDİASI

Yerel bir insan hakları grubu olan Karen İnsan Hakları Grubu, söz konusu katliamın ülkeyi yönetimine el koyan ordu tarafından yapıldığını iddia ederek, söz konusu cesetlerin ülkede yerinden edilmiş kişilere ait olduğunu öne sürdü. Grup, söz konusu katliamı sosyal medya üzerinden duyurarak, "İnsan haklarını ihlal eden insanlık dışı ve vahşi cinayetleri şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVLET MEDYASI: SİLAHLI TERÖRİSTLER

Myanmar devlet medyası ise, Myanmar ordusunun söz konusu köydeki muhalif silahlı örgütlerden belirsiz sayıda "silahlı teröristi" vurarak öldürdüğünü aktararak, şüphelilerin 7 araçlık konvoy halinde ilerlediğini ve ordunun dur ihtarına uymadıklarını ifade etti. Olay hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

"ÖLDÜRÜLENLER SİVİLDİ"

Myanmar'daki darbeye öncülük eden cuntaya karşı çıkan sivil milis gruplarının en büyüklerinden biri olan Karenni Ulusal Savunma Gücü, devlet medyası tarafından aktarılan çatışmada ölenlerin kendi üyeleri olmadığını ve ordu tarafından öldürülenlerin siviller olduğunu ifade etti.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmamasını isteyen bir köylü ise, geçtiğimiz cuma akşamı çıkan yangından haberdar olduğunu ancak bölgeden gelen silah sesleri nedeniyle olay yerine gidemediğini açıklayarak, bu sabah olay yerine gittiğini ve yakılmış cesetlerin yanı sıra etrafa saçılmış çocuk ve kadınların kıyafetlerini gördüğünü ifade etti.

Uydu verileri ise, geçtiğimiz cuma günü Hpruso kasabası yakınlarında bir yangın çıktığını doğruladı.

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar'da ordu 2020 yılında yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ve ülkede siyasi gerilim artmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Myanmar'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından darbe karşıtı halk sokaklara akın etmiş ancak güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmıştı. Eylemlerde bin 300'den fazla insan hayatını kaybederken 11 binden fazla kişi tutuklanmıştı.

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İnsan Hakları, Myanmar, Darbe, Medya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu - Son Dakika
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