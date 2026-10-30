Oregon'da iki helikopter McMinnville Havalimanı yakınında çarpıştı, 3 kişi öldü - Son Dakika
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Oregon'da iki helikopter McMinnville Havalimanı yakınında çarpıştı, 3 kişi öldü

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Oregon\'da iki helikopter McMinnville Havalimanı yakınında çarpıştı, 3 kişi öldü
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Oregon'da iki helikopterin havada çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel makamlara göre kaza dün McMinnville Havalimanı yakınlarında meydana geldi; ölenler Teksas'tan bir uçuş eğitmeni, İngiltere'den bir öğrenci pilot ve Newberg'den bir pilot.

ABD'nin Oregon eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre kaza, dün Oregon eyaletinde Portland'ın güneybatısındaki küçük bir havalimanı yakınlarında meydana geldi. Yamhill Bölgesi Şerifi Sam Elliott düzenlediği basın toplantısında, kazanın yerel saatle 14.15 sıralarında McMinnville kentinin güneydoğusundaki McMinnville Havalimanı yakınlarında yaşandığını bildirdi. İki helikopterde bulunan 3 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği ifade edildi. Yetkililer, kazada hayatını kaybeden kişilerin Teksas'tan bir uçuş eğitmeni, İngiltere'den bir öğrenci pilot ve Oregon'un Newberg kentinden bir pilot olduğunu açıkladı.

Söz konusu kazaya ilişkin olarak Federal Havacılık İdaresi ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma yürütüleceği, soruşturmaya NTSB'nin liderlik edeceği ve ek güncellemeleri sunacağı belirtildi. Çarpışmanın kesin nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Kaynak: DHA
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