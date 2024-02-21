Orta Doğu\'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'ı füzelerle vurdu

Serkan Basar:

geçen bir röpörtajda filistin için çarpışırmısınız diye soruldu bir çok kişiye hepside tabiki dedi sonra muhabir ismizi telefonunuzu alalım ülkemiz gitmek istiyenleri gönderecek deyince hepsi ya aniden sağlık sorunu ile yada işleri çıkıverdi anında çark ediverdi :)) ne güldüm ama işin şakası allah hiç bir ülkeye savaş vermesin