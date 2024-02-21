Orta Doğu'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı füzelerle vurdu - Son Dakika
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Dünya

Orta Doğu'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı füzelerle vurdu

Suriye devlet medyası, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in başkent Şam'ı çok sayıda füzeyle vurduğunu duyurdu. Çeşitli güvenlik kurumlarına ev sahipliği yapan bölgeyi yangın yerine çeviren Tel Aviv, 19 Şubat 2023 tarihinde de aynı bölgeyi vurmuş ve saldırıda 5 kişi ölmüş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

21.02.2024 10:52  Güncelleme: 11:04
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7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır bombardıman altına alarak 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, Orta Doğu'daki tansiyonu yükseltmekte kararlı.

Orta Doğu'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı füzelerle vurdu

BÖLGE GÜVENLİK KURUMLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Suriye devlet medyası başkent Şam'ın Kafr Susa bölgesine çok sayıda İsrail füzesi isabet ettiğini açıkladı. İngiliz haber ajansı Reuters, bu bölgenin çeşitli güvenlik kurumlarına ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Orta Doğu'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı füzelerle vurdu

2023'TE DE BÖLGE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Bölge, 2023 yılının Şubat ayında İranlı askeri uzmanların öldürüldüğü bir İsrail saldırısında hedef alınmıştı. 19 Şubat 2023'te yaşanan saldırıda 5 kişi ölmüş, 15 kişi ise yaralanmıştı. O dönemde gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunun sivil olduğu duyurulmuştu.

Orta Doğu\'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'ı füzelerle vurdu

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Son Dakika Dünya Orta Doğu'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı füzelerle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • salihb: Yeni mülteci akımına hazırlanmalıyız sanırım 58 11 Yanıtla
  • Serkan Basar: yeni ümmet akını bekliyoruz :) 22 29 Yanıtla
  • bülent C.: israil savaşı yaymak istiyor. ve bu sebeplede abd den ingiltereden , fransa ve almanya dan daha çok destek almak istiyor. 3. dünya savaşının pimini çekmek için uğraşıyor 44 2 Yanıtla
  • Ozgur Ozgur: Boşa atmasaydi bari Esad'ın kafasına atsaydi 24 19 Yanıtla
  • Serkan Basar: geçen bir röpörtajda filistin için çarpışırmısınız diye soruldu bir çok kişiye hepside tabiki dedi sonra muhabir ismizi telefonunuzu alalım ülkemiz gitmek istiyenleri gönderecek deyince hepsi ya aniden sağlık sorunu ile yada işleri çıkıverdi anında çark ediverdi :)) ne güldüm ama işin şakası allah hiç bir ülkeye savaş vermesin 35 6 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Dur diyen olmazsa adamlar azar tabi birlikmi var yakında bizide vurmaya gelirse hiç şaşırmam kimsenin sesi çıktıgı yok zaten sıra bana nezaman gelicek diye bekleyen bir ümmet 35 4 Yanıtla
  • cenk tek: O müslüman beldesini o hale koyanları ve onlarla iş tutanların hali de onlardan farksız olmayacak.... 26 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Orta Doğu'da sular durulmuyor! İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı füzelerle vurdu - Son Dakika
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