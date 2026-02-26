Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler - Son Dakika
Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler

Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler
26.02.2026 11:53
Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler
Mısır'da bir hırsız kaçarken 10. kattan 9. kata klima şasesine atladı; çevrede toplanan vatandaşlar "Dikkat et, düşeceksin" diye bağırıp pencereden bir daireye girmesini söylerken, şüpheli daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Mısır'da yaşanan bir hırsızlık girişimi, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündem oldu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre bir şüpheli, bir apartmanın 10. katından 9. kata, bina dış cephesinde bulunan klima şasesine atlayarak kaçmaya çalıştı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, binanın dış cephesinde tehlikeli bir şekilde tutunmaya çalışan şüpheliye çevredeki insanların "Dikkat et, düşeceksin!" diye bağırdığı duyuluyor. Bazı vatandaşlar, şüphelinin pencereden bir daireye girerek kendini güvenli bir noktaya atmasını önerdi.

AŞAĞIDA KALABALIK TOPLANDI

Görgü tanıkları, olayın bir hırsızlık girişimi sonrası yaşandığını ve şüphelinin bina içinden kaçarken dış cepheye çıktığını aktardı. Şüphelinin bir süre klima ünitesinin metal şasesinde dengede kalmaya çalıştığı, aşağıda ise kalabalığın toplandığı görüldü.

Son Dakika Dünya Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler - Son Dakika

SON DAKİKA: Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler - Son Dakika
