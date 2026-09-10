Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp paylaştı
ABD’de çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden otomobilin içinde cinsel ilişkiye giren çift, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
ABD'de yaşanan olayda, bir araç içerisinde çevredeki insanların varlığına aldırış etmeksizin uygunsuz davranışlarda bulunan çift dikkat çekti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından anbean kaydedilen görüntüler, kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu.
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