Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp paylaştı

Kubilay Turkyilmaz:

ÜLKEMDE TELEKOMİNİKASYON NASIL TEKEL OLUŞTURDUYSA MAALESEF BU HABER KANALLARIDA TEKEL OLUŞTURMUŞ ÜLKENİN HER ALANI AŞAĞI YUKARI BÖYLE BİR HALDE EĞER SEN KENDİNİ HANER SİTESİ YERİNE KOYUYORSAN BU MİLLET BAŞKA BİR HANER SİTESİ BULAMADIĞINDANDIR YOKSA SENİN KEMDİNİ ABDURRAHMAN ÇELEBİ YERİNE KOYMAN BÜR DİĞER DURUM