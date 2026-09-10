Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp paylaştı - Son Dakika
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Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp paylaştı

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ABD’de çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden otomobilin içinde cinsel ilişkiye giren çift, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ABD'de yaşanan olayda, bir araç içerisinde çevredeki insanların varlığına aldırış etmeksizin uygunsuz davranışlarda bulunan çift dikkat çekti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından anbean kaydedilen görüntüler, kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu. 

Amerika Birleşik Devletleri, Cep Telefonu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    ÜLKEMDE TELEKOMİNİKASYON NASIL TEKEL OLUŞTURDUYSA MAALESEF BU HABER KANALLARIDA TEKEL OLUŞTURMUŞ ÜLKENİN HER ALANI AŞAĞI YUKARI BÖYLE BİR HALDE EĞER SEN KENDİNİ HANER SİTESİ YERİNE KOYUYORSAN BU MİLLET BAŞKA BİR HANER SİTESİ BULAMADIĞINDANDIR YOKSA SENİN KEMDİNİ ABDURRAHMAN ÇELEBİ YERİNE KOYMAN BÜR DİĞER DURUM 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp paylaştı - Son Dakika
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