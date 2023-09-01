Otoparkta bulduğu içinde 5000 dolar bulunan çantayı polise teslim etmediği için tutuklandı

Amerika Birleşik Devletlerinde bir adam otoparkta içinde 5000 dolar olan bir çanta buldu. Çantayı polise teslim etmediği için ay sonra hırsızlıktan tutuklandı.

Trumbull Polisi'ne göre, çantabir bankanın amblemiyle işaretlenmiş ve aynı bankanın dışındaki otoparkta bulunmuştu. Ayrıca çantanın içinde kasabanın vergi departmanına ait para ve belgelerin olduğunu bu nedenle paranın gerçek sahibi açık bir şekilde belli olmasına rağmen56 yaşındakiRobert Withington, parayı polise teslim etmek yerine parayı kendine almayı tercih ederek hırsızlık suçu işlediğini söyledi.

Parayı bulan Withington, parayı çalmadığını ve çantanın içinde sahibini belirten herhangi bir şey fark etmediğini iddia etti.

Withington, içi para dolu çantayı görünce piyango kazanmış gibi hisse kapıldığını söyledi.

Para 30 Mayıs'ta kayboldu. Polis, Trumbull Vergi Tahsildarı ofisinden bir çalışanın, normal iş saatlerinde bankaya bir depozito işlemi yapmak için geldikten sonra çantayı bulamadığını söyledi. Polisin haber bültenine göre, sonraki birkaç ay içinde, dedektifler arama emri aldı, yerel işletmelerden çok sayıda güvenlik videosunu inceledi ve çok sayıda kişinin ifadesini aldı ve çantanın "banka dışında yanlışlıkla yere düşürüldüğünü" ve Withington'un çantayı aldığını öğrendi.

"Park yerine çıktım, yerde bir şey gördüm ve etrafta kimse yoktu, ben de aldım," dedi Withington Hearst'e. "Bir şey çaldığım gibi değil."

"Eğer ilk başta yanlış olduğumu bilseydim, hemen geri verirdim. Yanlış bir şey yaptığımı sanmıyordum," diye ekledi.

Polis Withington ile röportaj yaptığında, o gün bankada olduğunu ve çantayı aldığını kabul etti. Bildiride, onlara "çantayı yasal sahibine iade etmek için hiçbir yükümlülüğü olmadığını" söylediğini söyledi.

Withington, köpek eğitim işi olan Hearst'e, hiçbir zaman sabıka kaydı olmadığını ve müşterilerinin onun itibarını garanti edebileceğini söyledi.

Tutuklandıktan sonra serbest bırakılanWithington Eylül ayında mahkemeye çıkacak. Suçlu bulunması durumunda 5000 dolara kadar para cezası alabilir.