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Oyuncak tabancayla soygun girişimi! - Son Dakika

Oyuncak tabancayla soygun girişimi!

02.12.2021 14:31

Rusya'da oyuncak tabancayla soygun yapmak isteyen kişi, yaptığı sakarlıklardan sonra kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Rusya'nın Ryazan kentinde soygun yapmak isteyen maskeli kişi, oyuncak tabancasıyla bir dükkana girdi. İçerideki kadın müşteriyi itiştirerek dışarıya çıkaran soyguncu, yaptığı sakarlıklarla kadın kasiyeri cesaretlendirdi.

KASİYER OYUNCAK OLDUĞUNU ANLADI

Soyguncu önce zıplayarak büyük tezgaha atladı, fakat ağırlığı kaldıramayan tezgah devrildi. Toparlanan kişi bu kez de oyuncak tabancasını kasiyere doğrulttu ancak kasiyer kasadaki paraları çıkarırken, tabancanın oyuncak olduğunu anladı. Bu kez, kasanın bulunduğu tezgaha zıplayan soyguncuyu kasiyer plastik sandalyeyle itti. Sendeleyen kişi sandalyeyi kasiyerden alarak fırlattı.

KAPININ ÖNÜNDE YAKALANDI

Daha sonra para kasasına atlayan ve paraları toplayan soyguncuyu kasiyer eline aldığı bıçakla uzaklaştırmak istedi. Panik olduğu görülen kişi, kasiyeri itip bayılttıktan sonra paraları toplarken bu kez de kasayı devirdi. Yere saçılan paraları toplayan hırsız güçsüz düşünce kapıyı açıp kaçmaya bile zorlandı. Soygun sırasında çok zaman kaybeden kişi, kapı önünde bekleyen polisler tarafından anında gözaltına alındı. Hırsızın para kasasından yaklaşık 2 bin ruble (350 TL) para aldığı tespit edilirken, dükkanın güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle tüm Rusya'nın alay konusu oldu.

Oyuncak tabancayla soygun girişimi!

Soygun, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Oyuncak tabancayla soygun girişimi! - Son Dakika Dünya


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