Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin ayrılma hakkını referandum ile değiştirme planı nedeniyle protestolar başladı. Özbekistan Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta düzenlenen protestolarda, 18 kişi hayatını kaybetti, 38'i güvenlik güçlerinden olmak üzere 245 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA

Özbekistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı - Son Dakika

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