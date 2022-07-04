Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı - Son Dakika
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Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı

04.07.2022 13:56
Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus kentinde düzenlenen protestolarda 18 kişi hayatını kaybetti, 245 kişi de yaralandı.

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus kentinde düzenlenen protestolarda 18 kişi hayatını kaybetti, 245 kişi de yaralandı.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin ayrılma hakkını referandum ile değiştirme planı nedeniyle protestolar başladı. Özbekistan Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta düzenlenen protestolarda, 18 kişi hayatını kaybetti, 38'i güvenlik güçlerinden olmak üzere 245 kişi de yaralandı.

BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde başlayan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bölgede 2 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan olağanüstü hal (OHAL) kararı almıştı.


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Kaynak: DHA

Özbekistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı - Son Dakika

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