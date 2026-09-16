Öztürkler, Girne açıklarındaki gemi kazasında kayıplar için çalışmaların sürdüğünü söyledi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkının Ada'daki varlığını, egemen haklarını ve statüsünü görmezden gelen hiçbir formül kabul edilemez" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu (TÜRKGEF) Başkanı Ahmet Bayduz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Öztürkler, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının toplumda büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek, kayıp kişilere ulaşılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Facianın ilk anından itibaren Türkiye'nin KKTC'nin yanında yer aldığını kaydeden Öztürkler, arama kurtarma çalışmalarına sağlanan desteğin önemine dikkati çekti.

Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmanın zor dönemlerde bir kez daha güçlü şekilde ortaya çıktığını söyleyerek, "Kıbrıs Türk halkı, adadaki varlık mücadelesini bugün de farklı şartlar altında kararlılıkla sürdürüyor. Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığını, egemen haklarını ve statüsünü görmezden gelen hiçbir formül kabul görmez" ifadelerini kullandı.

Ada'da kalıcı bir uzlaşı için karşılıklı güvenin önem taşıdığını vurgulayan Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin güven ortamını zedeleyecek adımlardan kaçınması gerektiğini aktardı. Öztürkler, tarafların birbirlerinin hak ve hassasiyetlerini dikkate almasının Ada'nın geleceği açısından önemli olduğunun altını çizerek, "Gençlik ve eğitim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine de önem veriyoruz" diye konuştu.

TÜRKGEF'in faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Öztürkler, gençlerin eğitimi ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalar ile Türkiye-KKTC arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin önemli olduğuna değindi. Öztürkler, heyetin KKTC'de gerçekleştireceği temasların verimli geçmesi temennisinde bulundu.