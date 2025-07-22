Ozzy Osbourne Hayatını Kaybetti

Dünyaca önlü rock grubu Black Sabbath'ın efsanevi solisti ve metal müziğin "Karanlıklar Prensi" lakaplı öncüsü Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİ DUYURDU

Metal müziğin 'babası' olarak da anılan Osbourne'nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah hayata gözlerini yumduğunu, kelimelerin ifade edemeyeceği kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve etrafı sevgiyle çevriliydi. Herkesin şu anda ailemizin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ailesi, Osbourne'nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

SON KONSERİNİ VERMİŞTİ

Son yıllarda Parkinson hastalığı ile mücadele veren olan Osbourne'nun solisti olduğu Black Sabbath, son konserini İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta 5 Temmuz'da vermişti. "Back To The Beginning" adlı etkinlikte Black Sabbath'ın yanı sıra Metallica, Slayer, Pantera ve Guns N' Roses gibi dünyaca ünlü rock grupları da sahne almıştı. Yürümekte zorluk çeken Osbourne, hafızalara kazınana şarkılarını tahtından seslendirmişti.

HEAVY METAL MÜZİĞİN ÖNCÜSÜ

Birmingham'da 1968 yılında Ozzy Osbourne ile Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward tarafından kurulan Black Sabbath, geniş kitleler tarafından heavy metal müziğin öncüsü olarak kabul ediliyor.