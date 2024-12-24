Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan uyuşturucu kaçakçısı Fabio Ochoa Vasquez, ABD'de 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Ochoa Vasquez'i kurşun geçirmez yelek giymiş görevliler karşıladı. Havaalanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fabio Ochoa'nın kişisel eşyalarını plastik bir torbada taşıması ise dikkat çekti.
Ochoa'nın havaalanına iniş yaptığı sırada hiçbir polisin olmaması Kolombiya mahkemelerinde bekleyen bir davası olmayabileceğinin göstergesi olduğu şeklinde yorumlandı.
Son Dakika › Dünya › Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı - Son Dakika
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