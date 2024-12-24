Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı

Pablo Escobar\'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı

Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan ve Kolombiya'nın tanınmış uyuşturucu baronlarından Fabio Ochoa, ABD'de 30 yıllık hapis cezasının 25 yılını çektikten sonra sınır dışı edildi. Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Ochoa, dünya basınından da yoğun ilgi gördü.

24.12.2024 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan uyuşturucu kaçakçısı Fabio Ochoa Vasquez, ABD'de 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

EŞYALARI PLASTİK POŞETTE

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Ochoa Vasquez'i kurşun geçirmez yelek giymiş görevliler karşıladı. Havaalanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fabio Ochoa'nın kişisel eşyalarını plastik bir torbada taşıması ise dikkat çekti.

Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı

POLİS YOKTU

Ochoa'nın havaalanına iniş yaptığı sırada hiçbir polisin olmaması Kolombiya mahkemelerinde bekleyen bir davası olmayabileceğinin göstergesi olduğu şeklinde yorumlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Uyuşturucu, Kolombiya, 3-sayfa, Dünya, Fabio, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:23 Pablo Escobar’ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 07:42:29. #1.11#
SON DAKİKA: Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.