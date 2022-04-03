Pakistan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi bir erken seçim adımı atarak, parlamentoyu feshetti.

Alvi'nin hamlesi, parlamento başkan yardımcısının Başbakan İmran Han'ın kaybetmesi beklenen güvensizlik oylamasını yapmayı reddetmesinin ardından geldi.

Han, ABD'yi politikalarını ve dış politikada attığı adımları eleştirdiği için, kendisini görevden almak üzere bir komploya öncülük etmekle suçluyor. Muhalefetteki siyasetçiler söz konusu iddialarla alay ederken, ABD ise bunu reddediyor.

Han'ın koalisyon ortaklarından bazılarının da desteğiyle muhalifler, güvensizlik oylaması için yeter sayıya ulaşmıştı.

AFP haber ajansının aktardığına göre bir TV yayınında konuşan İmran Han, "Cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetmesi için tavsiyede bulundum. Halkın önüne çıkıp seçimleri yapacağız ve milletin karar vermesine izin vereceğiz" dedi.

Han, Rusya Ukrayna'ya işgalini başlattığı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etti. Daha öncesinde ise Amerika'nın "terörle mücadelesini" eleştirmişti.

BBC muhabiri Secunder Kermani, genel olarak başbakanın Pakistan ordusunun yardımıyla iktidara geldiğinin kabul gördüğünü ancak şu sıralar ise, Pakistan'ı takip eden gözlemcilerin Han ve ordu arasındaki ilişkilerin kötüleştiği düşüncesinde olduklarını söylüyor.

Pazar günü ise Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry milletvekillerine yaptığı konuşmada, Pakistanlı yetkililere "yabancı bir hükümet tarafından bir rejim değişikliği operasyonu olduğunun" söylendiğini bildirdi.

Bunun anayasaya aykırı olduğunu belirten Chaudhry, aynı zamanda başbakanın yakın bir müttefiki de olan ve oturuma başkanlık eden başkan yardımcısının güvensizlik oylamasını anayasaya aykırı olduğu kararını sürdürdüğünü söyledi.

Muhalefet ise karara öfkeli. İmza toplayan muhalefet, kararı Yüksek Mahmeke'ye götürdü.

AFP, güvensizlik oylaması başarılı olursa Han'ın yerine geçeceğini söyleyen Şehbaz Şerif'in "Bu gün Pakistan'ın anayasal tarihinde kara bir gün olarak hatırlanacak" söylediğini aktardı.

Hükümet binalarının çevresinde ve başkent İslamabad'da ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İmran Han, Temmuz 2018'de yolsuzlukla mücadele ve ekonomiyi düzeltme sözü vererek seçilmiş ancak artan enflasyon ve dış borç nedeniyle halk desteğinin büyük bir kısmını da kaybetmişti. Buna rağmen Han, bazı seçmenler arasında popülerliğini hala koruyor.

Han, geçtiğimiz Ekim ayında, Pakistan'ın güçlü ISI istihbarat teşkilatına yeni bir şefin atamasını da gerçekleştirmemişti.

Ancak hem ordu hem de Han, kamuoyunda herhangi bir fikir ayrılığı yaşandığı iddialarını reddediyor.

Pakistan tarihinde görevdeki başbakanın güvensizlik oylamasıyla karşı kaldığı iki örnek yaşandı. Birincisi 1989 yılında Benazir Butto, ikincisi ise 2006'da Şevket Aziz. İki başbakan da oylamalarda kaybetmedi.