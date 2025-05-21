PAKİSTAN'da askeri okul öğrencilerini taşıyan bir otobüse yapılan saldırı sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 30'u ise yaralandı.
Pakistan'ın güneybatısında askeri bir okulda eğitim gören çocukları taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Otobüsün hedef alınması sonucu 4 çocuğun yaşamını yitirdiği ve 30 çocuğun da yaralandığı kaydedildi.
Yetkililer, APS (Ordu Devlet Okulu) çocuklarını taşıyan bir otobüsün bir bomba ile hedef alındığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da Askeri Okul Öğrencilerine Saldırı - Son Dakika
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