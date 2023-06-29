Pakistan'da aynı aileden 9 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da aynı aileden 9 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Pakistan'da aynı aileden 9 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

29.06.2023 17:12

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir köyde aynı aileden 4'ü kadın, 2'si çocuk 9 kişi, evlerine giren silahlı saldırganlar tarafından uyudukları sırada öldürüldü. Olayın neden gerçekleştirildiği netlik kazanmazken, yetkililer saldırının aile içi bir mesele sebebiyle düzenlendiğini düşünüyor. Köy halkı ise yaşamını yitiren kişilerin cenazelerini yola taşıyarak saldırganların bir an önce yakalanması için protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi, evlerinde uyudukları sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, eyaletin Malakand bölgesinde bir köyde aynı aileden 4'ü kadın, 2'si çocuk 9 kişi, evlerine giren silahlı saldırganlar tarafından uyudukları sırada öldürüldü.

Olayın neden gerçekleştirildiği netlik kazanmazken, yetkililer saldırının aile içi bir mesele sebebiyle düzenlendiğini düşünüyor.

Olaya tepki gösteren köy halkı ise yaşamını yitiren kişilerin cenazelerini yola taşıyarak saldırganların bir an önce yakalanması için protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'da aynı aileden 9 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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