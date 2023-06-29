Pakistan'da aynı aileden 9 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi, evlerinde uyudukları sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, eyaletin Malakand bölgesinde bir köyde aynı aileden 4'ü kadın, 2'si çocuk 9 kişi, evlerine giren silahlı saldırganlar tarafından uyudukları sırada öldürüldü.

Olayın neden gerçekleştirildiği netlik kazanmazken, yetkililer saldırının aile içi bir mesele sebebiyle düzenlendiğini düşünüyor.

Olaya tepki gösteren köy halkı ise yaşamını yitiren kişilerin cenazelerini yola taşıyarak saldırganların bir an önce yakalanması için protesto gösterisi düzenledi.