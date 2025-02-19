Otobüsten zorla indirdikleri 7 kişiyi silahla vurarak öldürdüler - Son Dakika
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Dünya

Otobüsten zorla indirdikleri 7 kişiyi silahla vurarak öldürdüler

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Lahor'a giden bir otobüsten indirilen 7 yolcu, silahlı şahıslar tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken cinayetlerin nedeni de henüz bilinmiyor.

19.02.2025 11:13
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesindeki otoyolda yaklaşık 11 kişilik silahlı grup, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Silahlı şahıslar, kimlik kontrolü yaptıktan sonra 7 kişiyi otobüsten zorla indirip vurarak öldürdü. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarken, polis bölgeyi kordon altına aldı.

CİNAYETLERİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Cinayetlerin nedeni de henüz bilinmiyor. Eyaletin başkenti Ketta'dan kalkan otobüs, doğudaki Pencap eyaletine bağlı Faysalabad'a gidiyordu.

BELUCİSTAN

Afganistan ve İran sınırında yer alan Belucistan eyaleti, Pakistan'ın daha fazla özerklik ve bölgenin doğal kaynaklarından pay isteyen ayrılıkçı isyancılara karşı onlarca yıldır mücadele verdiği önemli bir savaş alanı olarak biliniyor.

Otobüsten zorla indirdikleri 7 kişiyi silahla vurarak öldürdüler
Kaynak: İHA

Belucistan Eyaleti, Pakistan, Güvenlik, 3-sayfa, Lahor, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Otobüsten zorla indirdikleri 7 kişiyi silahla vurarak öldürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User:
    belucistan lılar iran ve Pakistan ,Afganistan üçgeninde plk ypg yanlısı politika izleyen bir grup ve eylemleri PKK ile aynı dır. 1 1 Yanıtla
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