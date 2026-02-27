Pakistan, Taliban'a Savaş İlan Etti - Son Dakika
Pakistan, Taliban'a Savaş İlan Etti

27.02.2026 09:40
Pakistan Savunma Bakanı, Taliban'a karşı savaş ilan ettiklerini duyurdu ve hava saldırıları düzenlendi.

PAKİSTAN Savunma Bakanı Khawaja Asif, Afganistan'daki Taliban yönetimine karşı savaş ilan ettiklerini duyurarak, "Sabrımız taştı. Artık aramızda açık bir savaş var" dedi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sınır bölgelerinde tırmanan çatışmaların ardından Afganistan'daki Taliban yönetimine karşı savaş ilan ettiklerini açıkladı. NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barış beklendiğini ancak Taliban'ın ülkeyi Hindistan'ın sömürgesi haline getirdiğini savunan Asif, "Dünyanın dört bir yanındaki teröristleri Afganistan'da topladılar ve terörizm ihraç etmeye başladılar. Kendi halkını temel insan haklarından mahrum bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın durumu normalleştirmek için doğrudan ve dost ülkeler aracılığıyla yoğun diplomasi yürüttüğünü belirten Asif, "Geçmişte 50 yıl boyunca 5 milyon Afgan'a ev sahipliği yaptık. Bugün bile yüz binlercesi topraklarımızda rızkını kazanıyor. Ancak Taliban, Hindistan'ın kolonisi oldu. Bugün Pakistan'ı saldırganlığın hedefi yapmaya çalıştıklarında, ordumuz kararlı bir yanıt veriyor. Sabrımız taştı. Artık aramızda açık bir savaş var" açıklamasında bulundu.

KABİL VE KANDAHAR'A HAVA HAREKATI

Bakan Asif'in bu açıklaması, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar ve Paktia vilayetlerindeki bazı hedefleri vurmasının hemen ardından geldi. Pakistanlı yetkililer, söz konusu hava harekatının, Afgan güçlerinin Pakistan sınır birliklerine yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenlendiğini kaydetti.

Sınırın diğer tarafında ise Taliban yönetimi Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın hava saldırılarını doğrulayarak, Pakistan ordusunun sınır ihlallerine yanıt olarak geniş çaplı taarruz operasyonları başlattıklarını bildirdi.

Kaynak: DHA

