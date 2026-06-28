Karaçi'de askeri karargaha saldırı: 3 ölü - Son Dakika
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Karaçi'de askeri karargaha saldırı: 3 ölü

Karaçi\'de askeri karargaha saldırı: 3 ölü
28.06.2026 09:38  Güncelleme: 09:39
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Pakistan'ın Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de yarı askeri güvenlik güçlerine ait karargaha düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha silahlı saldırı düzenlendi. Dört saldırganın araçlarını tesisin dış güvenlik bariyerine çarptıktan sonra güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi. Yetkililer, saldırganların, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini kaydederek, 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME DEVAM EDİYOR

Polis, bölgenin özel güvenlik birimi komandoları, terörle mücadele birimi ve yarı askeri güvenlik güçleri personeli tarafından güvenlik çemberine alındığı duyurdu. Çatışmada bacağından vurulan bir güvenlik personelinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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