Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor - Son Dakika
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Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor

05.05.2022 09:49
Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor

İki yıldır pandemi sebebiyle başlayan küresel tedarik sıkıntısı, Rusya-Ukrayna savaşıyla zirve yaptı. Uzmanlar, gün geçtikçe büyüyen tedarik sorununun özellikle enerji alanında ciddi emtia krizine dönüşebileceğinin altını çiziyor.

Dünya, iki yıldır süren Kovid-19 pandemisi ile ciddi tedarik sorunları çekmeye başladı. Çoğu ülkede girilen normalleşme süreciyle bu sorun yavaş yavaş atlatılırken Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yeniden bu kriz patlak verdi. Yaşanan savaş sonrası başta petrol ve doğalgaz olmak üzere küresel emtia piyasaları da olumsuz anlamda etkilendi.

YAŞANAN TEDARİK SORUNU EMTİA FİYATLARINDA ARTIŞA SEBEP OLDU

Petrol varil fiyatının 100 doların üzerinde tutunması ve bin metreküp doğalgazın 3 bin dolar seviyelerini görmesi, dünya çapında emtia fiyatlarının artışını da tetikledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Lityum, bakır, nikel, grafit, manganez ve kobalt gibi çok sayıda mineralin fiyatı uluslararası borsalarda yükseldi. Fosil yakıta bağımlılığı azaltacak elektrifikasyonda oldukça önemli olan bu minerallerin madenciliği ve işlemesi de yaygın değil. Dünyadaki kobaltın büyük bölümü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden, nikel Endonezya'dan, lityum Avustralya'dan, bakır Şili'den ve nadir toprak elementleri de Çin'den geliyor. Mineraller birçok ülkede çıkarılsa da, Çin işleme konusunda hâlâ lider konumunda. Küresel enerji dönüşümü için uzmanların kritik olduğunu söylediği 17 mineral var. Uzmanlara göre, 20. yüzyıl tarihini şekillendiren güç petrol ürünleriydi ancak bir sonraki yüzyıla minerallerin damga vurması bekleniyor.

2040'TA MİNERALLERE TALEP ZİRVE YAPACAK

Uluslararası Enerji Ajansı'nda (IEA) temiz enerjiye geçişte minerallerin önemi üzerine çalışan Enerji Uzmanı Tae-Yoon Kim, 2040 yılına gelmeden bu minerallere olan talebin hızla artacağını söyledi.

Uluslararası finans ve enerji danışmanlık şirketi IHS Markit'in Başkan Yardımcısı, Amerikalı Enerji Uzmanı Daniel Yergin bu konuda ciddi bir uyarıda bulunarak, enerji piyasasının 1970'lerdekine benzer bir krize doğru gitmekte olduğunu söyledi.

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Pandemi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor - Son Dakika


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