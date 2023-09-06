Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı - Son Dakika

Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı

Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
Son Güncelleme: 06.09.2023 16:30

Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte tekneye binerken pantolonunu indiren dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'e yasak geldi. Tekne şirketi, Kanye West ve eşine yasak getirerek bir daha hizmet vermeyeceklerini söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, geçtiğimiz günlerde eşi ve arkadaşlarıyla tekneye binerek etrafındaki kimseye aldırış etmeden pantolonunu indirmişti. Görüntülerden dolayı tepki çeken West'e bir tepki de tekne şirketinden geldi. Şirket, West'in uygunsuz davranışlarından dolayı bir daha teknelerine almayacağını açıkladı.

"BUNDAN SONRA TEKNELERİMİZE KABUL EDİLMEYECEKTİR"

Kanye West'in tekneye pantolonunu indirerek oturduğu görüntülerin dünya çapında gündem olmasının ardından Daily Mail Australia Sunday'e açıklama yapan tekne şirketi, "Kaptan trafiği gözetmek zorundaydı ve bu yaşananları görmedi. Eğer görseydi derhal karaya çıkar ve haddini aşanları yetkililere bildirirlerdi. Kendimizi bu tür eylem ve davranışlardan tamamen ayırıyoruz. Bay West ve eşi bundan böyle kesinlikle şirketimizin teknelerine kabul edilmeyecektir" denildi.

Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı

Kanye West, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı - Son Dakika
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