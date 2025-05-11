Papa 14. Leo'dan Barış ve YZ Uyarısı - Son Dakika
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Dünya

Papa 14. Leo'dan Barış ve YZ Uyarısı

Yeni Papa 14. Leo, yapay zeka tehlikesine dikkat çekti ve Gazze'de ateşkes istedi.

11.05.2025 18:48
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Haber: Esma Çakır

(VATİKAN) - Dünya genelindeki 1,4 milyar Katolik'in ruhani liderliğine ve Vatikan Şehir Devleti Başkanlığı'na seçilen Papa 14'üncü Leo, verdiği ilk mesajlarda yapa zeka tehlikesine işaret etti. Barış çağrısı yapan Papa 14'üncü Leo, Gazze Şeridi'nde yaşananlardan derin acı duyduğunu ifade etti.

Katolik Kilisesi'nin Kuzey Amerika'dan seçilen ilk papası olan ABD'li 14'üncü Leo'nun Vatikan'da halka açık düzenlediği ilk pazar duasına 150 binin üzerinde kişi katıldı.

Hz. Meryem'e adanmış olan Regina Caeli (Göklerin Meryem'i) duası nedeniyle Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından meydanda toplananlara seslenen Papa, dünyadaki savaşlara da değindi.

Papa burada yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nın büyük trajedisinin, 60 milyona yakın hayata mal olduktan sonra 80 yıl önce, 8 Mayıs'ta sona erdiğini hatırlatarak, "Parçalı bir üçüncü dünya savaşının dramatik senaryosunu yaşadığımız dönemde, Papa Francesco'nun da defalarca belirttiği gibi, ben de dünyanın en büyüklerine sesleniyorum, bir daha asla savaş olmasın" diye konuştu.

Yüreğinde "Sevgili Ukrayna halkının cefasını taşıdığını" dile getiren Papa 14'üncü Leo, orada gerçek, adil ve kalıcı bir barışa en kısa sürede ulaşmak için elden gelenin yapılması, tüm tutukluların serbest bırakılması ve çocukların ailelerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin

Gazze Şeridi'nde yaşananlar karşısında derin acı duyduğunu ifade eden Papa, "Derhal ateşkes ilan edilsin. Tükenen sivil halka insani yardım ulaştırılmalı ve rehinelerin tamamı serbest bırakılmalıdır" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduğunu dile getiren Papa, yakın zamanda kalıcı bir anlaşmaya varılmasını diledi. "Dünyada daha ne kadar çok çatışma var" diyen Papa 14'üncü Leo, bir barış mucizesi gerçekleşmesi için içtenlikle dua ettiğini söyledi.

Papa, dünyadaki tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bu arada, meydanda toplananlar arasında Peruluların sayısının fazlalığı dikkat çekti. Papa 14'üncü Leo, yıllarca misyonerlik yaptığı ve üst düzey görevlerde bulunduğu Peru'nun 10 yıldır vatandaşı. ANKA'ya konuşan bazı Perulular, "O bizim için bir Perulu, ABD'li değil" dedi.

"Kilise'nin yeni meselesi yapa zeka"

Öte yandan, 8 Mayıs'ta seçilmesinin hemen ertesi gününde, Vatikan'da sadece kardinallerin katıldığı bir ayini yöneten Papa 14'üncü Leo, burada yaptığı konuşmada bir kez daha selefi Francesco'yu anarak, onun değerli mirasının devam ettirilmesi gerektiğini savundu.

Burada yaptığı konuşmada Papa 14. Leo (Robert Francis Prevost), bu göreve seçilmesinin ardından "Leo" havari ismini almasının nedenini de açıkladı.

1878-1903 yılları arasında papalık görevini yürüten 13'üncü Leo'yu onurlandırmak için bu ismi seçtiğini aktararak, onun, ilk büyük sanayi devrimi döneminden geçmekte olan dünyada sosyal adalet konusunda hassasiyet gösterdiğini ve Kilise'nin modern doktrinini başlattığını anlattı.

Papa, Kilise'nin güncel meselelerinden birinin ise yapay zeka olduğunu belirterek, "Bugün Kilise, yapay zekanın gelişmesiyle bağlantılı olarak insan onurunun, adaletin ve işin savunulması için yeni zorluklar getiren bir başka sanayi devrimine yanıt vermek üzere toplumsal doktrin mirasını herkese sunuyor" dedi.

18 Mayıs'ta göreve başlama töreni düzenlenecek

Bu arada Vatikan, yeni Papa'nın 25 Mayıs'a kadar olan genel programını da paylaştı. Buna göre, 12 Mayıs'ta ilk genel kabul oturumunu basın mensuplarıyla yapacak olan Papa, 16 Mayıs'ta Vatikan'a akredite büyükelçiler ile buluşacak ve 18 Mayıs'ta ise birçok dünya liderinin de katılması beklenen bir törenle resmen göreve başlayacak.

Papa Francesco'nun İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştireceği belirtilen Türkiye'ye ziyaret ise programda görünmüyor. Söz konusu ziyaretin, Mayıs'ın son haftası yapılması planlanıyordu. Papa 14'üncü Leo'nun bu ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ya da ne zaman yapacağı merak ediliyor.

Yeni Papa'nın ilk açıklamaları ve jestleri de yakından izleniyor. Papa, dün Roma yakınlarındaki bir kasabaya giderek bir kiliseyi ziyaret etti ve meydandaki halkı selamladı.

Bunun ardından Vatikan'a dönmeden önce 21 Nisan'da vefat eden selefi Francesco'nun Büyük Azize Meryem Bazilikası'ndaki kabrine giderek dua etti ve bir beyaz gül bıraktı.

Papa Francesco'nun da tercih etmediği papaların ünlü kırmızı ayakkabılarını Papa 14'üncü Leo da giymeyi reddetti ve siyah, daha sade ayakkabılarla görüntülendi.

Şimdilik Vatikan'ın hemen bitişiğindeki, bağlı olduğu tarikatın binasında kalan Papa'nın, Papalık Apostolik Sarayı'na taşınıp taşınmayacağı merak konusu. Şatafattan uzak durmaya özen gösteren Papa Francesco, 12 yıllım görevi boyunca burada yaşamayı reddetmiş, yine Vatikan sınırları içerisindeki bir konuk evi olan Azize Marta Evi'nde kalmıştı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Vatikan, Gazze, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papa 14. Leo'dan Barış ve YZ Uyarısı - Son Dakika

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