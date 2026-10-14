Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu, sağ akciğer alt lobu alındı - Son Dakika
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Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu, sağ akciğer alt lobu alındı

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Papa 14\'üncü Leo\'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu, sağ akciğer alt lobu alındı
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Vatikan, Papa 14'üncü Leo'nun dün ameliyata alındığını, operasyonun yaklaşık 90 dakika sürdüğünü ve başarılı geçtiğini açıkladı. Açıklamada, sağ akciğerin alt lobunun video destekli cerrahiyle çıkarıldığı, incelemenin akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladığı belirtildi.

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun planlandığı üzere dün ameliyata alındığı kaydedilerek, ameliyatın yaklaşık 90 dakika sürdüğü ve başarılı geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Sağ akciğerin alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
VatikanSağlıkDünyaPapaSon Dakika

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SON DAKİKA: Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu, sağ akciğer alt lobu alındı - Son Dakika
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