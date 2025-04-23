Papa Franciscus'un naaşı Aziz Petrus Bazilikası'nda! On binler naaşı görmek için Vatikan'a akın etti - Son Dakika
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Dünya

Papa Franciscus'un naaşı Aziz Petrus Bazilikası'nda! On binler naaşı görmek için Vatikan'a akın etti

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Vatikan'da 21 Nisan'da vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un naaşı, düzenlenen törenle konutu olarak kullandığı Santa Marta Misafirhanesi'nden alınıp, törenle Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi. Naaşın bugün ziyarete açılması bekleniyor.

23.04.2025 11:45
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Papa Francis'in naaşı, bugün gerçekleştirilen törenle Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi. 21 Nisan Pazartesi günü hayatını kaybeden Papa, cumartesi günü gerçekleştirilecek törenle Azize Meryem Majör Bazilikası'na defnedilecek.

Papa Francis'in naaşı, Çarşamba günü gerçekleştirilen törenle Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi. AFP'nin aktardığı haberde, "Kırmızı cübbeli kardinaller ve İsviçreli muhafızlar eşliğinde taşınan tabut, Aziz Petrus'un çanları çalarken bazilikaya yerleştirildi" ifadesi kullanıldı.

Tabut taşıyıcıların, Papa'nın yaşamının son dönemlerini geçirdiği Casa Santa Marta'dan naaşı alarak bazilikaya doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi. Açık ahşap tabut, on binlerce kişinin toplandığı Aziz Petrus Meydanı'ndan geçerken, sekiz İsviçreli Muhafız tören kıyafetleriyle tabuta eşlik etti.

Papa Franciscus'un naaşı Aziz Petrus Bazilikası'nda! On binler naaşı görmek için Vatikan'a akın etti

VATİKAN'DA KORTEJ OLUŞTURULDU

Tören alayında, koro kıyafetleri ve cübbeleriyle rahiplerin uzun bir kortej oluşturduğu görüldü. Mumlar taşıyan rahibe grupları da alayın arkasında yer aldı.

Arjantin doğumlu Papa Francis, Pazartesi günü 88 yaşında felç, koma ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreninin cumartesi günü yapılacağı açıklandı. Törene çok sayıda dünya lideri ve kalabalık bir halk kitlesinin katılması bekleniyor.

Papa Franciscus'un naaşı Aziz Petrus Bazilikası'nda! On binler naaşı görmek için Vatikan'a akın etti

AZİZ PETRUS'TA ON BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

On binlerce kişi, Papa Francis'in naaşını görmek için Aziz Petrus Meydanı'na akın etti. Son yarım saat içinde meydan tamamen doldu. Yüzlerce kişi bazilikaya girerken, dışarıda kalanlar dev ekranlardan canlı yayınları takip ediyor.

Papa'nın naaşı, 26 Nisan'daki cenaze törenine kadar Aziz Petrus Bazilikası'nda sergilenecek. Yaklaşık 40 dakika süren törenle Casa Santa Marta'dan alınan cenaze, kalabalığın saygı duruşu için beklediği meydana getirildi.

Bazilika, şu saatlerde ziyaretçilere açık olacak:

23 Nisan Çarşamba: 11:00 - 24:00 (yerel saat)

24 Nisan Perşembe: 07:00 - 24:00

25 Nisan Cuma: 07:00 - 19:00

Vatikan, gün boyunca çeşitli saatlerde ayinlerin devam edeceği bilgisini verdi.

NAAŞINA MADENİ PARALAR YERLEŞTİRİLECEK

BBC'ye açıklamalar yapan Papa Francis'in biyografi yazarı Austen Ivereigh, Papalık döneminde basılan yıllık madeni paraların Francis'in tabutuna yerleştirileceğini bildirdi.

Eskiden papaların mumyalandığını, ancak artık bu uygulamanın zorunlu olmadığını ifade eden Ivereigh, bedenin çürümesini geciktirmek için bazı işlemler yapıldığını söyledi. Ivereigh, Papa'nın temel olarak "öldüğü haliyle" sergilendiğini vurguladı.

Dev ekranlar kurulan Aziz Petrus Meydanı'nda, halk cumartesi günkü cenaze törenine kadar saygılarını sunmaya devam edecek.

Papa Franciscus\'un naaşı Aziz Petrus Bazilikası\'nda! On binler naaşı görmek için Vatikan\'a akın etti
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Son Dakika Dünya Papa Franciscus'un naaşı Aziz Petrus Bazilikası'nda! On binler naaşı görmek için Vatikan'a akın etti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ?F??A??T?İ?H? ?0??6?:
    Tuzlayında kokmasın... 3 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Papaydı mapaydı ama eyi adamidu 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    şu bizde olsa laiklik elden gidiya iltica geliyi derker . din ülkeyi ele geçirdi derler. tarikat derler sarıklılar derler . derler de derler . 0 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Adamın dirisini merak etmeyenler,ölüsünü merak eder...Mesele öldükten sonra değil,diri iken değerini bilmek...Bir değeri varsa tabi... 0 0 Yanıtla
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