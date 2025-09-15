Papa Leo\'dan Birleşmiş Milletler Eleştirisi

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Birleşmiş Milletler'in çok taraflılık kapasitesini kaybettiği yönünde genel bir kabul olduğunu belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Peru basınına açıklamada bulundu. Papa, göreve gelmesinden bu yana ilk iki ayda başarabildiği şeylerden birinin, dünya liderlerinin ziyaretleriyle en azından bir tür diyalog kurmak olduğunu bildirdi. Papa, "Teoride Birleşmiş Milletler, pek çok konunun tartışıldığı yer olmalıydı. Ne yazık ki, şu anda BM'nin en azından çok taraflılık kapasitesini kaybettiği yönünde genel bir kabul var" diye konuştu.

Papa, kutuplaşmanın bugünün sloganlarından biri haline geldiği bir çağda yaşanıldığını söyleyerek, "Ama bu kimseye yardımcı olmuyor ya da yardımcı oluyorsa, çok azına yardımcı oluyor ve o sırada herkes acı çekiyor" dedi.