Papa Leo'dan Savaşa Karşı Ses Yükseltme

13.04.2026 14:51
Papa 14. Leo, savaş karşıtı tavrını sürdürerek Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi.

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim" dedi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Papa, 11 gün sürecek ve 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk ayağı için Roma'dan Cezayir'e giderken seyahatini takip eden gazetecilere Trump'ın sözleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump yönetiminden korkmadığını söyleyen Papa 14'üncü Leo, "Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok. Bazı insanların yaptığı gibi İncil'in istismar edilebileceğini düşünmüyorum. Çok fazla insan acı çekiyor, çok fazla masum öldürüldü ve bence birilerinin ayağa kalkıp daha iyi bir yol olduğunu söylemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Dünya, Papa, Son Dakika

