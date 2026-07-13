Papua Yeni Gine\'de 6.4 Büyüklüğünde Deprem

PAPUA Yeni Gine açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de merkez üssü Lorengau kentinin 191 kilometre güneydoğu açıkları olan 6.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.